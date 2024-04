Google killt sein "VPN by Google One" - mit Ausnahme von Pixel-Nutzern

Nutzer von Google One konnten zuletzt auf einen (simplen) VPN-Dienst zugreifen, doch dieses Angebot wird eingestellt. Mit Ausnahme von Pixel-Smartphones wird man darauf nicht mehr zugreifen können. Als Grund gab Google an, dass das VPN nicht genutzt werde.

Mit Google One bietet der Suchmaschinenriese seinen Nutzern vor allem Pakete an, mit denen sie den Cloud-Speicher erweitern können, doch nicht nur das: Über dieses Angebot bekommt man auch einige Zusatz-Features, darunter weitere Funktionen in Google Fotos, Backup und Dark Web-Monitoring.Das vielleicht interessanteste Feature war aber das optional aktivierbare VPN, das man in öffentlichen Netzwerken aktivieren konnte, um seinen Datenverkehr zu verschlüsseln. Dieses zählt(e) zum Abonnement dazu, bot aber keine sonstigen Möglichkeiten als das Aktivieren und Deaktivieren. Einen speziellen Server oder ein bestimmtes Land konnte man hier nicht einstellen. Damit ließ sich VPN by Google One, wie der Dienst offiziell hieß, nicht nutzen, um beispielsweise auf Medien-Inhalte einer bestimmten Region zugreifen zu können.Demnächst wird der VPN-Dienst auch eingestellt. Abonnenten haben diese Woche eine E-Mail bekommen, die sie darüber informiert, dass das Angebot "später in diesem Jahr" endet. In der Mail erläutert der Suchmaschinenriese die Gründe für das Aus nicht näher, gegenüber 9to5Google sagte der Konzern aus dem kalifornischen Mountain View aber, dass man die VPN-Funktion einstellt, "weil die Leute sie einfach nicht nutzen".Man wolle sich bei Google One vielmehr neu orientieren und will künftig "häufiger gefragte Funktionen unterstützen", so der Konzern. Eine Ausnahme gibt es allerdings: Für Besitzer eines Pixel-Smartphones bleibt das mit dem Pixel 7 eingeführte Pixel VPN intakt, hier hat Google bei der Einführung eine zumindest fünfjährige Laufzeit garantiert.