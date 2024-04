"Meine Augen schmerzen" - Viele Google-Suchen nach Sonnenfinsternis

Gestern Abend unserer Zeit konnten Menschen in Nordamerika ein seltenes Naturspektakel erleben, nämlich eine totale Sonnenfinsternis. Diese sollte man sich bekanntlich nicht ohne eine spezielle Brille ansehen, doch das haben laut Google offenbar viele dennoch gemacht.

Seltenes Naturschauspiel

Gefälschte Brillen

Zusammenfassung Totale Sonnenfinsternis in Nordamerika beobachtet

Viele schauten ohne Schutzbrille, trotz Warnungen

Suchanfragen zu Augenschmerzen stiegen sprunghaft

Eklipse zog von Mexiko bis Montreal

Anfragen konzentrierten sich auf betroffene Regionen

Hoffnung auf keine bleibenden Augenschäden

Berichte über gefälschte Schutzbrillen im Umlauf

In den USA, Mexiko und Kanada waren gestern alle Augen nach oben gerichtet, denn die vollständige Eklipse zog ihre Bahn am Nachmittag von Mexiko in nordöstlich in Richtung Montreal. Vor allem der Osten der Vereinigten Staaten bekam einen guten und auch von Wolken ungetrübten Blick auf dieses Naturschauspiel.Doch offenbar sahen einige Menschen zu genau hin. Denn in den Minuten und Stunden nach der Sonnenfinsternis kam es auf Google zu einem sprunghaften Anstieg der Suchanfragen nach "Meine Augen schmerzen" (via 9to5Google ). Davor konnte man eine starke Häufung an harmlosen Suchen wie "Kann man ein Foto von der Sonnenfinsternis machen?" erleben, doch offenbar googelten nicht genug Menschen nach "Kann ich - auch nur kurz - die Sonnenfinsternis ohne Spezialbrille ansehen?"Denn gegen 14.30 und 15.00 Uhr Ortszeit, also kurz nach der Sonnenfinsternis, kam es bei Google zu dieser Spitze der Suchen nach "My eyes hurt". Das legte sich später zwar wieder, im Schnitt gab es aber dennoch deutlich mehr Anfragen als sonst. Auch ein Blick auf die Regionen der Anfragen bestätigt, dass die meisten Suchen in Bundesstaaten durchgeführt worden, in denen die Sonnenfinsternis zu sehen war.Für die Betroffenen ist natürlich zu hoffen, dass der Blick auf die Sonne bzw. den Mond keine bleibenden Schäden hinterlassen wird, Medien warnen in solchen Fällen aber regelmäßig und auch intensiv, dass man eine Spezialbrille benötigt.Aktuell kam hinzu, dass es im Vorfeld der Eklipse Berichte über gefälschte und minderwertige Spezialbrillen gegeben hat, die über das Internet verkauft wurden. Es ist deshalb denkbar, dass einige über Augenschmerzen klagten, die dachten, dass sie geschützt sind.