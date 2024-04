Google Fotos: Neuer "Storage Saver" spart viel Handy-Speicherplatz

Google bringt mit Storage Saver eine Funktion in seine Fotos-App auf Android-Geräte , die viel Speicherplatz spart. Trotzdem sollten sich Nutzer vorher gut überlegen, ob sie die Komprimierung verwenden wollen.

Google

Fotos füllen interne Handy-Speicher

Storage Saver kommt für Android-Anwendung

Funktionsweise gleicht der Online-Variante

Fotos und Videos werden mit einer leicht reduzierten Qualität gespeichert.

Fotos und Videos, die mit Storage Saver gesichert werden, werden auf den Speicherplatz Ihres Google-Kontos angerechnet.

Fotos werden komprimiert, um Speicherplatz zu sparen. Wenn ein Foto größer als 16 Megapixel ist, wird es auf 16 Megapixel verkleinert.

Sie können 16-Megapixel-Fotos in guter Qualität in Größen bis zu 24-Zoll x 16-Zoll drucken.

Fotos, die Sie mit Storage Saver hochladen, können in ein anderes Bildformat komprimiert werden, zum Beispiel in .jpg.

Videos mit mehr als 1080p werden auf hochauflösende 1080p verkleinert. Ein Video mit 1080p oder weniger kommt dem Original sehr nahe. Einige Informationen, wie Untertitel, können verloren gehen.

Unter Umständen werden bestimmte Fotos und Videos nicht komprimiert und in ihrer ursprünglichen Dateigröße gespeichert. Einige .jpg-Dateien im Multi-Picture-Format (mpf) können nicht komprimiert werden, etwa Porträts, die Sie mit einem Android-Gerät aufgenommen haben.

Komprimierung könnte schon bald verfügbar sein

Zusammenfassung Neue Komprimierungsfunktion für Google Fotos geplant

Storage Saver erlaubt Auswahl der Sicherungsqualität

Komprimierung bisher nur im Browser, kommt nun auch für App

Fotos werden wohl auf 16 MP und Videos auf 1080p reduziert

Komprimierung nicht rückgängig zu machen

Baldiger Start der Funktion wahrscheinlich

Hohe Auflösungen von Handykameras von bis zu 50 Megapixel sind heutzutage keine Seltenheit mehr. Da die überwiegende Mehrheit der modernen Smartphones keine Möglichkeit mehr bietet, über SD-Karten den Speicher zu erweitern, haben Nutzer irgendwann zu wenig Platz für Fotos und Videos auf der Festplatte ihres Geräts.In so einem Fall kann Cloud-Speicher weiterhelfen. Google stellte seinen Kunden in der Vergangenheit unbegrenzte Kapazitäten zur Verfügung. Doch schon länger hat der Konzern das kostenlose Angebot auf 15 Gigabyte reduziert. Wer mehr will oder braucht, muss zahlen. Damit Nutzer jedoch wieder mehr Fotos und Videos auf den Geräten unterbringen können, plant Google eine neue Funktion für seine Fotos-App auf Android-Geräten.Wie Android Authority berichtet, zeigen aus einer APK-Datei extrahierte Code-Fragmente, dass es Google Fotos in Zukunft erlauben wird, bereits gespeicherte Medien zu komprimieren. Die Funktion heißt in der englischen Variante Storage Saver.Damit können Benutzer die Sicherungsqualität ihrer Fotos und Videos auswählen. Wenn die Einstellung verwendet wird, werden die Dateien in einer dauerhaft reduzierten Größe gespeichert, um Platz auf der Festplatte zu sparen. Bisher war diese Funktion nur in der Browser-Version von Google Fotos verfügbar.In der Android-Anwendung scheint die Komprimierung genauso vonstattenzugehen wie online. So kann die Funktion wohl nur maximal einmal pro Tag genutzt und komprimierte Medien können nicht in der ursprünglichen Qualität wiederhergestellt werden. Nutzer sollten sich also gut überlegen, welche ihrer Dateien sie komprimieren wollen.Google beschreibt die bereits bestehende ähnliche Online-Funktion in einem Hilfe-Dokument . Dort heißt es:Momentan ist die Funktion in Google Fotos für Android nicht öffentlich verfügbar. Die Komprimierung soll aber schon arbeiten, wenn sie manuell aktiviert wird. Daher ist es wahrscheinlich, dass Google recht bald ein entsprechendes Update seiner Fotos-Anwendung veröffentlicht.