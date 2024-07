Google Pixel 9 Pro: Fotos zeigen Prototyp mit neuem, rundem Design

Rund vier Monate vor dem Marktstart sind jetzt Fotos aufgetaucht, die das Pixel 9 Pro in Form eines Prototyps zeigen sollen. Die Bilder bestätigen, dass die Google Pixel 9-Serie wohl tatsächlich ein auffälliges neues Design bekommen soll.

Rozetked

Pillenform überall

Flacher und runder zugleich

Zusammenfassung Fotos eines Prototyps des Google Pixel 9 Pro sind aufgetaucht

Google kämpft weiterhin mit Leaks seiner Produkte

Das Kameramodul des Pixel 9 Pro zeichnet sich durch ein pillenförmiges Design aus

Drei Kameras, inklusive Periskop-Zoom und Ultraweitwinkel, sind verbaut

Das Pixel 9 Pro könnte eine flache Rückseite und einen flachen Metallrahmen haben

Vergleich zum Apple iPhone 15 Pro Max zeigt geringere Größe des Pixel 9 Pro

Markteinführung der Pixel 9-Serie ist für den Herbst geplant

Google hat weiter ein massives Problem, was die nicht autorisierte Veröffentlichung von Informationen und Bildern seiner Produkte angeht. Das russische Portal Rozetked lieferte jetzt einen ersten Ausblick auf die Hardware des Google Pixel 9 Pro, denn die Kollegen haben offenbar einen Prototyp des neuen Google-Smartphones vor die Linse bekommen, welcher mit ganzen 16 Gigabyte LPDDR5-RAM und schmalen 128 GB internem UFS-Flash-Speicher daherkommt.Die Fotos zeigen vor allem das prominent gestaltete Kameramodul, das mit seinem pillenförmigen Balkendesign ein ganzes Stück aus dem Gehäuse heraus zu ragen scheint. Das Pixel 9 Pro besitzt den Bildern zufolge wieder drei rückwärtige Kameras, von denen eine mit einer periskopähnlichen Zoomoptik aufwartet, während neben der eigentlichen Hauptkamera eine Ultraweitwinkelkamera verbaut wird.Auch der Infrarot-Temperatursensor kehrt beim Google Pixel 9 Pro wohl wieder zurück und wird unterhalb des LED-Blitzes als Teil des Kamerabalkens integriert. Das Smartphone auf den Bildern fällt außerdem durch einen größeren "Kurvenradius" der ohnehin schon stark abgerundeten Ecken des Gehäuses auf. Google führt also hier die Designsprache fort, die man mit dem im Mai erwarteten Pixel 8a bereits angedeutet hat.Auffällig ist auch, dass die Rückseite des Google Pixel 9 Pro wohl praktisch vollkommen flach gestaltet ist. Der Metallrahmen des Gehäuses ist ebenfalls flach und damit praktisch senkrecht gestaltet, womit man sich bei Google dem anpasst, was Apple seit einigen Jahren vorgemacht hat und mittlerweile auch von Samsung adaptiert wurde. Die Displays der Smartphones der Pixel 9-Serie dürften somit ebenfalls vollkommen flach sein.Im Vergleich zu dem zweiten Smartphone auf den Bildern aus Russland, bei dem es sich um ein Apple iPhone 15 Pro Max zu handeln scheint, ist das Pixel 9 Pro übrigens erstaunlich klein. Dies dürfte daran liegen, dass Google in diesem Jahr wohl gleich drei Varianten seiner Top-Smartphones anbieten will. So soll es neben dem Google Pixel 9 und Pixel 9 Pro, die in ihrer Größe jeweils dem kleineren Pixel 8 aus dem Vorjahr entsprechen sollen, auch noch eine Art Pixel 9 Pro XL geben.Die offizielle Vorstellung der Google Pixel 9-Serie ist wohl erst in einigen Monaten zu erwarten, schließlich hatte Google seine neuen High-End-Smartphones in den letzten Jahren jeweils im Herbst und rechtzeitig vor der Weihnachtssaison auf den Markt gebracht.