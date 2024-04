Google: 1 Mrd. Dollar für strategische Unterseekabel gegen China

Der Machtkampf zwischen den USA und China wird auch über die Leistungsfähigkeit von Infrastrukturen ausgetragen. Ein Ausdruck dessen ist die Ankündigung Googles, gleich eine Milliarde Dollar in zwei neue Unterseekabel durch den Pazifik zu investieren.

Die neuen Verbindungen mit den Bezeichnungen Proa und Taihei sollen die US-Westküste mit Japan verbinden und auf dem Weg auch mehrere Regionen im Pazifik-Raum besser an die digitalen Infrastrukturen anbinden.Dass es bei dem Projekt um mehr als nur eine weitere Datenverbindung geht, zeigte sich bereits an den Umständen seiner öffentlichen Ankündigung. Google verkündete die Planungen im Rahmen eines Staatsbesuchs des japanischen Premierministers Fumio Kishida in den USA."Aufbauend auf der gemeinsamen Finanzierungszusage der USA und Australiens für Unterseekabel im vergangenen Oktober planen die USA und Japan, mit gleich gesinnten Partnern zusammenzuarbeiten, um vertrauenswürdige und widerstandsfähigere Netze aufzubauen, und beabsichtigen, Mittel für die Bereitstellung von Unterseekabeln in der Pazifikregion bereitzustellen", hieß es dabei in einer gemeinsamen Erklärung der Regierungen beider Staaten.Der pazifische Raum ist für China und die USA zu einem wichtigen Interessengebiet geworden. Mit konkurrierenden Angeboten für Infrastruktur- und Militärpartnerschaften ringen beide um Einfluss in der Region. US-Präsident Joe Biden hat sich für eine Vormachtstellung der USA im Bereich der Telekommunikationsdienste eingesetzt, da er die Branche aufgrund ihrer Kontrolle über die weltweiten Informationsflüsse als eine Schlüsselfrage der nationalen Sicherheit ansieht.Google wird nun den Bau eines Teils der dafür nötigen Dateninfrastrukturen übernehmen. Wie das Unternehmen mitteilte, werde die Proa-Leitung dabei die USA, Japan, den Commonwealth der Nördlichen Marianen (CNMI) und Guam verbinden. Das Unterseekabel Taihei verläuft hingegen über Hawaii. Weiterhin erklärte Google, dass es den Bau eines Verbindungskabels zwischen Hawaii, dem CNMI und Guam finanzieren werde. Partnerschaften mit verschiedenen großen Netzbetreibern aus der Region sollen dann Anschlussstellen in angrenzende Regionen gebaut werden.