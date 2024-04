Google Pixel 8a: Foto-Leak zeigt Design mit Metallrahmen & Displayrand

Google will das Pixel 8a wohl erst im Mai offiziell vorstellen, doch wie bei Pixel-Smartphones mittlerweile üblich, gelangen nach und nach immer mehr Informationen und Bilder dazu an die Öffentlichkeit. Jetzt zeigen Fotos offenbar das Design - inklusive breiter Display-Ränder.

Das Google Pixel 8a steht kurz vor dem Launch, wird dieser doch zur Google I/O gegen Mitte Mai erwartet. Der indische YouTuber Techdroider veröffentlichte jetzt zwei Fotos, die das Google Pixel 8a von vorn und hinten zeigen sollen. Woher die Aufnahmen stammen, bleibt zunächst unklar. Sie zeigen ein mattschwarzes Smartphone, das die Pixel-typische Designsprache übernimmt.Besonders auffällig ist bei den jetzt geleakten Fotos des Pixel 8a, dass das Gerät offenbar relativ breite Display-Ränder aufweist. Google hat also scheinbar nicht in modernere Displaytechnik mit kompakteren Treiberchips investiert, sodass vor allem am unteren Rand ein Abstand zwischen Gehäusekante und Display besteht, wie er eher bei günstigeren Mittelklasse-Smartphones üblich ist.Der Bildschirm ist vollkommen flach gestaltet und es gibt das übliche "Kameraband" auf der Rückseite. Da das Pixel 8a unterhalb seiner beiden seit einigen Monaten verfügbaren teureren Schwestermodelle angesiedelt ist, sitzen dort nur zwei Kamerasensoren, bei denen es sich laut früheren Berichten um eine Hauptkamera mit 64 Megapixeln und f/1.9-Blende mit 1/1,73-Zoll-Sensor und eine 13-Megapixel-Kamera für Ultraweitwinkelaufnahmen mit f/2.2-Blende handeln soll. Die gleiche Konfiguration war auch schon beim Pixel 7a im Einsatz.Die von der indischen Quelle veröffentlichten Fotos bestätigen unter anderem, dass das Gerät mit einem Metallrahmen daherkommen wird. Auf einigen weiteren Bildern, die in einem YouTube-Video veröffentlicht wurden, sind die "Antennenstreifen" am Gehäuserand gut erkennbar, die für Aluminiumrahmen von Smartphones typisch sind.Mit dem überarbeiteten Design, einem Metallrahmen und dem auch im Pixel 8 und Pixel 8 Pro verbauten Google Tensor G3 Octacore-SoC, mit 8 GB RAM und 128 bzw. 256 GB internem Flash-Speicher scheint das Pixel 8a insgesamt ein ordentliches Upgrade gegenüber dem Vorgänger zu werden. Allerdings steigt dabei auch der Preis , denn laut deutschen Händlerquellen geht es wohl bei rund 570 Euro los, nachdem zuvor 499 Euro für das Pixel 7a angesetzt wurden.