Flight Simulator: Microsoft stellt Update-Pläne für den Frühling vor

Microsoft gewährt einen weiteren Ausblick auf die anstehenden Updates für den Flight Simulator 2020 . Noch im Frühjahr stehen drei Sim- und City-Updates nebst dem Airbus A320neo auf dem Programm, unter anderem auch für deutsche Städte und Sehenswürdigkeiten.

Deutschland-Update steht in den Startlöchern

Neue Flugzeuge und Technik-Upgrades

Nachdem im Februar das World Update 16 (Karibik) und die kostenlose Dune-Erweiterung im Fokus standen, ist der März ohne eine signifikante Aktualisierung des Microsoft Flight Simulator ins Land gezogen. Auf einer aktualisierten Roadmap zeigen die Entwickler nun ihre Pläne für die Monate April und Mai.Bereits in der kommenden Woche sollen die Arbeiten am City Update 6 abgeschlossen werden. Dabei erhalten unter anderem Mannheim, Heidelberg, Karlsruhe, Stuttgart, Esslingen, Kehl, Straßburg und der Flughafen Friedrichshafen (EDNY) eine optische Frischzellenkur in Form aktualisierter Satellitenbilder und grafisch verbesserter Sehenswürdigkeiten.Gleichzeitig bringt Microsoft die Dornier Do 31 als "Local Legend" ins Spiel. Das deutsche Senkrechtstarter-Frachtflugzeug war technologisch ein großer Erfolg, ging jedoch nie in Serie. Zusammen mit dem auf Technik-Verbesserungen ausgelegten Sim-Update 15 soll am 30. April auch der Airbus A320neo für virtuelle Hobbypiloten zum Abheben bereitstehen.Zu den Aktualisierungen im Mai 2024 äußern sich Microsoft und das Asobo Studio nur vage. Fest steht, dass zu einem späten Zeitpunkt im nächsten Monat das siebte City-Update und ein weiteres Local-Legend-Flugzeug auf dem Programm stehen. Wohin die Reise in Bezug auf die Grafikpolitur gehen wird, gaben die Entwickler bisher nicht bekannt.Man kann davon ausgehen, dass sich die Verantwortlichen hierzu im kommenden Developer-Livestream äußern werden, der am 24. April auf Twitch stattfinden wird. Gespannt wartet die Community dabei aber nicht nur auf Informationen zu World-, Sim- und City-Updates, sondern vorrangig auch zum Entwicklungsstand des neuen Microsoft Flight Simulator 2024, der im Laufe des Jahres erscheint.