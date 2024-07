Flight Simulator: Microsoft stellt neue Roadmap & World Update 17 vor

Im jüngsten Entwickler-Stream enthüllen Microsoft und Asobo das neue World Update 17 für den Flight Simulator 2020 . Der bereits in wenigen Tagen erscheinende Patch frischt die Regionen Großbritannien und Ir­land grafisch auf. Zeitgleich wird die Roadmap für 2024 aktualisiert.

Grafik-Upgrade für Großbritannien und Irland

Neue Roadmap: Sim Update 16 und mehr

Während bei den Entwicklern von Asobo immer mehr Ressourcen in die Fertigstellung der Flight Simulator 2024 fließen, hält Microsoft an seiner beliebten 2020er-Version fest und wird diese noch für mindestens vier weitere Jahre mit World-, Sim- und City-Updates versorgen. Nun kündigen die Redmonder das mittlerweile 17. World Update für ihre Flugsimulation an.Das World Update 17 soll bereits im Laufe der nächsten Woche erscheinen und sich auf die Regionen Großbritannien und Irland sowie die Isle of Man und Gibraltar konzentrieren. Wie gewohnt sollen aktualisierte Luftbilder, neue digitale Höhenmodelle und TIN-Oberflächentexturen wieder für eine optische Frischzellenkur sorgen.Vor allem Irland und Schottland werden vom kommenden Patch für den Flight Simulator 2020 (MSFS2020) profitieren, da gerade in diesen Gebieten die Texturauflösung zuletzt vergleichsweise grob war. Auch Städte wie London, Brighton, Newcastle, Glasgow, Dublin und Cork werden dank neuester Fotogrammetrie-Technik noch detaillierter dargestellt.Im Rahmen des Developer-Streams stellten Microsoft und Asobo auch ihre neue Roadmap vor, blickten aber nicht allzu weit in die Zukunft. Zwar wird an den monatlichen World Updates und der Veröffentlichung neuer Flugzeuge (Local Legends und Famous Flyer) festgehalten, bei den technischen Sim Updates wird man jedoch etwas sparsamer.Das kommende Sim Update 16 soll deutlich kleiner ausfallen als erwartet und hauptsächlich Bugfixes enthalten, die es aus Zeitgründen nicht mehr in das große Sim Update 15 geschafft haben. Vor allem durch die Portierung des Flight Simulator 2020 auf die Xbox Series X|S kam es in der Vergangenheit durch GDK (Game Development Kit) Updates zu Problemen, die man noch zu beheben versucht.Abgesehen von der Veröffentlichung des World Update 17 am 22. oder 23. Juli 2024 stehen die konkreten Termine für weitere Patches jedoch bislang nicht fest. In unserem Flight Simulator Special werden wir darüber berichten, sobald weitere Informationen vorliegen.