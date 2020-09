Flight Simulator: Über 320 Lackierungen im Flugzeug-Megapack

Vom klassischen Airliner bis hin zur Air Force One

Nutzt die Windows-Suche und gebt %localappdata% ein. Öffnet den Ordner. Navigiere nach \Packages\Microsoft.FlightSimulator_Ziffernfolge\LocalCache\Packages\ und öffne den "Community"-Ordner Entpackt den Inhalt der .zip-Datei in den Ordner "Community"

Nutzt die Windows-Suche und gebt %appdata% ein Öffnet den ersten Eintrag, der euch zu \users\Nutzername\AppData\Roaming führt Findet den "Community"-Ordner des Flight Simulator in folgenden Schritten: \Microsoft Flight Simulator\Packages\ Entpackt den Inhalt der .zip-Datei in den Ordner "Community" Solltet ihr den Community-Ordner nicht finden, nutzt die oben genannten Schritte für die Microsoft Store-Version oder findet ihn im Steam-Ordner \steamapps\common\

Hinweis zur Installation: Kopiert die einzelnen Flugzeug-Ordner (z.B. liveries-a320) in den jeweiligen Community-Ordner, ohne das Oberverzeichnis "liveriesmegapack" in Gänze zu übertragen. Solltet ihr das bereits getan haben, müsst ihr die Ordner aus diesem erneut kopieren und in den Community-Ordner einfügen. Der nachfolgende Screenshot zeigt, wie der Inhalt in eurem Ordner am Ende aussehen muss.

Dieser Megapack-Download für den Flight Simulator 2020 bietet 325 Lackierungen für na­he­zu alle Flugzeuge. Auch bekannte Airlines sind dabei.Der Microsoft Flight Simulator 2020 erfreut sich großer Beliebtheit, lässt aber in Hinsicht auf Flugzeug-Skins zu wünschen übrig. Wer seinen Airbus A320neo oder die Boeing 747 in die Farben bekannter Airlines tauchen möchte, starrt von offizieller Seite aus Löcher in die Luft. Der Hobbypilot "Clink" hat deshalb die selbst erstellten Designs mehrer FlightSim-Spieler gesammelt und in einem Megapack gebündelt. In der aktuellen Version 8 stehen dabei über 325 Flugzeuglackierungen (engl. Liveries) für insgesamt 15 Flugzeuge bereit.Aus deutscher Sicht zeigen sich unter anderem Airlines wie die Lufthansa und die eingestellte AirBerlin zur Auswahl. Für die großen Maschinen gibt es zudem spezielle DHL-Lackierungen und optische Anpassungen für Fluggesellschaften wie EasyJet, KLM, TUI, Alaska, Eurowings, Ryanair, Quatar Airways, United und American Airlines.Ebenso haben die Designer Skins diverser Regierungsmaschinen umgesetzt. Die Bun­des­re­pu­blik Deutschland, die US-amerikanische Air Force One oder die Flieger des britischen Kö­nigs­hau­ses können ebenso gewählt werden wie die Boeing der Heavy-Metal-Band Iron Mai­den. Gut gestaltete Lackierungen gibt es abseits davon auch für die kleineren Maschinen wie die Daher TBM 930, die Cessna 152 oder die Icon A5.Die Installation des über zwei Gigabyte großen Megapacks ist vergleichsweise einfach. Nach dem Download muss das .zip-Archiv lediglich in den passenden Community-Ordner des Microsoft Flight Simulator 2020 entpackt werden. Der Ort, an dem sich dieser befindet, ist jedoch abhängig davon, auf welcher Plattform das Spiel erworben wurde - Microsoft Store, Xbox Game Pass oder Steam. Die Navigation beginnt bei allen Versionen nahezu gleich.