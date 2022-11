Easter Egg: Ältere Flight Simulator-Titel lassen sich im neuen spielen

Vergangene Woche hat Microsoft sein Jubiläums-Update für den Flight Simulator veröffentlicht, dieses markiert aber nicht etwa den Geburtstag des neuesten Teils, sondern den 40. Jahrestag der gesamten Reihe. Das Update bringt nicht nur Inhalte, sondern auch ein Easter Egg.

Helikopter, Gleiter und mehr

Der allererste Microsoft Flight Simulator erschien im November 1982 und bildete die Grundlage für zwölf Nachfolger - und das schließt Ableger wie Microsoft Flight nicht einmal ein. Aktuell feiert der Redmonder Konzern das Jubiläum mit einem gleichnamigen Update (auch Anniversary-Update genannt) und das bringt ein riesiges Paket an zusätzlichen Fluggeräten.Das Wort Fluggeräte ist auch bewusst gewählt, denn seit vergangener Woche können PC- und Xbox-Piloten ins Cockpit von Hubschraubern und Segelflieger steigen, dazu kommt der Airbus A310 sowie zahlreiche historische Flugzeuge wie den Wright Flyer, die Ryan NYP Spirit of St. Louis, die Douglas DC-3, die Havilland DHC-2 Beaver, die Grumman G-21 Goose und das Holz-Wasserflugzeug Hughes H-4 Hercules.Doch Nutzer auf Reddit haben entdeckt, dass es innerhalb des Flight Simulator ein Easter Egg gibt, das passender nicht sein könnte: Denn es ist möglich, innerhalb der neuen Ausgabe des Microsoft-Flugsimulators vier ältere Versionen der Reihe zu spielen, und zwar im Cockpit eines Flugzeugs.Tom Warren, hauptberuflich Microsoft-Spezialist bei The Verge, zeigt in einem Video, wie man das macht. Und zwar sollte man zunächst einmal die Cockpit-Ansicht einer DA62 aktivieren und dort auf der rechten Seite der Instrumententafel das "ELT" auf An stellen. Daraufhin erscheint eine Anzeige mit dem klassischen Microsoft-Logo und auf diesem Bildschirm kann man eine von insgesamt vier klassischen MS Flight Simulator-Versionen auswählen.Diese sind auch vollständig spielbar, allerdings ist das offenbar nur im kleinen Fenster des Cockpit-Bildschirms möglich. Dennoch ist das für Fans der Reihe eine witzige und sicherlich witzige versteckte Anspielung auf die Ursprünge der Reihe - ein klassisches Easter Egg eben.