Flight Simulator: Microsoft stellt neue Update-Roadmap für 2024 vor

Microsoft aktualisiert seine Roadmap und spricht über die neuen Up­dates für den Flight Simulator . Dabei bestätigen die Entwickler Probleme mit kommenden Sim- sowie World-Updates und kündigen ein weiteres City-Update an. Die Reise führt einmal mehr nach Europa.

Verzögerungen und Ausweichplan

Was ist mit dem Flight Simulator 2024?

Zusammenfassung Microsoft verschiebt Sim Update 15 für Flight Simulator auf Anfang Mai

Technische Probleme verzögern das Update, das über 280 Neuerungen bringt

World Update 17 für Brasilien verschoben, stattdessen City Update 7 im Mai

Neue Städteupdates in Europa inklusive Barcelona und Stockholm geplant

Short SC.7 Skyvan, bekannt als fliegender Schuhkarton, neu im Spiel

Sim Update 15 ist das letzte für den Flight Simulator 2020, Fokus auf 2024er-Version

Zwei Überraschungen in der Roadmap für Juni und Juli angekündigt

Mit über 280 Neuerungen soll das Sim Update 15 einen weiteren technischen Meilenstein für den Microsoft Flight Simulator 2020 darstellen. Aufgrund von Komplikationen, unter anderem in der Performance und Stabilität, verzögern sich die Arbeiten allerdings mindestens um eine weitere Woche. Der ur­sprüng­li­che Release im März wurde erst auf Ende April und nun auf Anfang Mai verschoben.Zuvor sah der Zeitplan des Asobo Studios im Mai das neue World Update 17 (XVII) vor, das eine Grafikpolitur für Brasilien versprach. Kurzfristig mussten die Pläne auch hier geändert werden, da die südamerikanische Flugsicherung den Ent­wick­lern für Luftaufnahmen keine Genehmigung erteilte. Statt­des­sen weicht Microsoft auf das City Update 7 (VII) aus, das am 28. Mai erscheinen soll.Erst letzte Woche hatte man mit der sechsten Städteaktualisierung die Optik von Baden-Württemberg aufgefrischt, nun folgen weitere europäische Orte. Im kürzlich veranstalteten Developer Stream bestätigt Jörg Neumann, Head of Microsoft Flight Simulator, die Frischzellenkur unter anderem für Barcelona, Nizza, Madrid, Monte-Carlo, Porto und Stockholm.Gleichzeitig bringt man das zweimotorige Frachttransport- und Passagierflugzeug Short SC.7 Skyvan als "Local Legend 16" ins Spiel, auch bekannt als der flie­gen­de Schuhkarton. Vor allem bei Fallschirmspringer-Absetzflügen erfreute sich die Maschine einst großer Beliebtheit.Mit detaillierten Informationen zum Microsoft Flight Simulator 2024 hält sich das Asobo-Team weiterhin zurück. Bestätigt wurde jedoch, dass das Sim Update 15 das letzte technische Update darstellen wird, das in diesem Jahr für den älteren Flight Simulator 2020 erscheint. Grund dafür ist, dass die Entwickler ihre Ka­pa­zi­tä­ten weiter auf die 2024er-Version ihrer Flugsimulation verschieben müssen.Abschließend listet Microsoft zwei Überraschungen für Juni und Juli innerhalb der aktualisierten Flight-Simulator-Roadmap. Zuletzt hatte man Sci-Fi-Fans unter anderem mit einer Dune-Erweiterung überrascht, auch wenn diese aufgrund des verzögerten Kinostarts von Teil 2 ebenfalls verspätet veröffentlicht wurde.