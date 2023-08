Flight Simulator 2020: Microsoft enthüllt beeindruckende Statistiken

Anlässlich der Gamescom wirft Microsoft einen Blick in die Sta­tis­ti­ken des Flight Simulators und seiner Spieler. Nach über 197 Millionen vir­tuellen Flugstunden zeigen sich die klaren Vorlieben der Hobby­piloten, was Flugzeuge, Flughäfen und Herausforderungen betrifft.

Millionen von Stunden in der Luft

Top Gun hat die F/A-18 beflügelt

Das Landen ist eine Herausforderung

Arbeiten am Flight Simulator 2024 haben begonnen

Drei Jahre nach der Veröffentlichung des Flight Simulator 2020 blickt Microsoft zurück auf die Erfolge seiner Flugsimulation, die Vorlieben der Spieler und die durchaus aufwendige Arbeit, die in Sim- und World-Updates steckt.In den letzten 36 Monaten legten Flight-Sim-Spieler insgesamt 48 Milliarden Flugmeilen zurück, was in etwa 77 Milliarden Kilometer oder 1,92 Millionen Trips rund um die Welt entspricht. Insgesamt wurden dafür über 197 Millionen Stunden von den Hobbypiloten aufgebracht - kombiniert also 22.488 Jahre.Dabei kristallisieren sich drei Flugzeuge besonders heraus. Die Cessna 152 ist mit beinahe 86 Millionen Einsätzen der beliebteste Flieger, gefolgt vom Airbus A320 Neo und der Boeing F/A-18 Super Hornet. Interessant: Der Kampfjet wurde erst im Zuge des Top Gun Maverick-Updates im letzten Jahr veröffentlicht und erfreut sich seitdem scheinbar großer Beliebtheit.Apropos Updates: Über drei Jahre verteilt veröffentlichten Microsoft und das Asobo Studio mehr als 30 Aktualisierungen für den Flight Simulator - 12 Sim-Updates, 14 World-Updates, vier City-Updates und zwei für Flugzeuge und Avionik. Vor allem die grafischen Optimierungen innerhalb der World-Updates werden von der Community gefeiert, da Städte, Sehens­wür­dig­keiten, Flughäfen und Landschaften hier teilweise deutlich aufpoliert werden.Auch bei den Flughäfen zeigen sich klare Favoriten. Mit Abstand starten und landen die meisten Spieler auf dem Los Angeles International Airport (KLAX), gefolgt vom John F. Kennedy International Airport (KJFK) in New York City und London Heathrow (EGLL). Ebenfalls interessant: Über 72 Millionen Lan­de­heraus­for­de­run­gen wurden angenommen, nur 34 Millionen davon erfolgreich.Zu guter Letzt unterstreicht Microsoft seine Nähe zur Community. Die Verantwortlichen standen bisher in 24 Entwickler-Livestreams Rede und Antwort und veranstalteten mehr als 130 Fly-In-Events (virtuelle Ausflüge) für die Community. Über 500 Stunden davon wurden live auf Twitch gestreamt. Hinzu kommen wöchentliche Entwickler­tagebücher und Roadmap-Updates.Mittlerweile fokussieren sich Microsoft und Asobo auf den nächsten großen Release, den Flight Simulator 2024 . Die 2020er-Version soll nach dem bisher unbekannten Release des Nachfolgers zwar weiterhin mit kleineren Updates beliefert werden, doch dürften die meisten Spieler den Weg zur neuen Version finden. Vor allem, wenn diese mit großer Wahrscheinlichkeit in Microsofts Spiele-Flatrate Xbox Game Pass enthalten sein wird.