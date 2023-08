Flight Simulator: Microsoft verteilt Grafik-Update für europäische Städte

Der Microsoft Flight Simulator 2020 erhält jetzt das City Update 4. Mit ihm liefern die Entwickler eine weitere Grafikpolitur für fünf Städte im westlichen Europa, unter anderem in Frankreich, der Schweiz und den Niederlanden. Auch in Deutschland wurde Hand angelegt.

Von Holland bis in die Schweiz

Microsoft Flight Simulator: City Update 4 für Europa vorgestellt

Kleines Extra passend zur Gamescom

Hinweis: Für die Installation des City Update IV: Western Europe wird der Microsoft Flight Simulator in Version 1.33.8.0 benötigt. Vorab sollte ein Update des Clients durchgeführt werden, falls nicht automatisch geschehen. Der Patch steht sowohl für Für die Installation des City Update IV: Western Europe wird der Microsoft Flight Simulator in Version 1.33.8.0 benötigt. Vorab sollte ein Update des Clients durchgeführt werden, falls nicht automatisch geschehen. Der Patch steht sowohl für Windows-PCs als auch für Xbox Series X|S und in der Cloud bereit.

Anlässlich der Gamescom 2023 stellen Microsoft und das Asobo Studio das City Update 4 "Western Europe" vor, das für Spieler des Flight Simulator ab sofort kostenlos im In-Game-Marktplatz zum Download bereitsteht. Das Grafik-Upgrade fokussiert sich auf fünf europäische Städte.Laut Microsoft wurden Annemasse in Frankreich, Genf in der Schweiz, Gent in Belgien, Luxemburg-Stadt und Rotterdam in den Niederlanden mit "neuesten hochauflösenden geografischen Daten" versorgt. Die Entwickler versprechen sich ein realistischeres Erlebnis innerhalb der historischen Orte.Die Vorstellung auf der Spielemesse in Köln nutzte man zudem, um das heimische Publikum mit einem Update für den Flughafen Köln/Bonn (EDDK) zu gewinnen. Dieser gehört nun zu jenen Airports, die vom Asobo Studio bzw. seinen Partnern handgefertigt und nicht mehr nur auf Basis von Bing-Maps-Luftaufnahmen im Spiel platziert wurde.In Zukunft widmen sich Microsoft und Asobo vorrangig der Entwicklung des Flight Simulator 2024, der im kom­men­den Jahr als eigenständiges Spiel er­schei­nen soll. Bis dahin werden allerdings noch weitere World-, Sim- und City-Updates für das aktuelle Spiel erscheinen, zu dem man jetzt zusätzlich einige interessante Statistiken veröffentlicht hat.