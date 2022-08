Outlook Lite APK-Download - Mail-Client von Microsoft

besonders geringen Akkuverbrauch

Mit dem Outlook Lite APK Download holen Sie sich den kompakten und dennoch leistungsstarken E-Mail-Client auf Ihr Android-Smartphone oder -Tablet.Microsoft Outlook Lite wurde für leistungsschwache Geräte optimiert und zeichnet sich durch einenaus, ohne dass dafür auf wichtige Funktionen verzichtet werden muss. Neben dem E-Mail-Empfang über mehrere Konten sind auch ein Kalender und eine Kontaktliste in die App integriert. Hier bieten wir die aktuelle Version 1.01 (Early Access) als APK-Datei an.Microsoft Outlook Lite kann über den Google Play Store heruntergeladen werden. Eine Installation mittels entsprechender APK-Datei ist aber ebenfalls problemlos möglich und vor allem auf Geräten ohne Google Apps eine einfache Alternative.Am einfachsten gelingt dies, wenn Sie den Download direkt hier herunterladen. Alternativ können Sie diese natürlich auch am PC herunterladen und anschließend per USB-Kabel übertragen. Außerdem müssen Sie die Installation von Anwendungen aus unbekannten Quellen auf Ihrem Gerät zulassen.Microsoft Outlook Lite besitzt eine vollständig deutsche Benutzeroberfläche und gibt sich auch mit wenig Systemressourcen zufrieden. Neben einer geringen Speicherbelegung auf dem Gerät läuft die App auf Geräten mit nur 1 GB RAM und verbraucht nur wenig Akkuleistung. Zudem soll sie problemlos in 2G- und 3G-Netzen weltweit funktionieren.Zu beachten gilt, dass Microsoft Outlook Lite derzeit nur mit E-Mail-Konten von Outlook.com, Hotmail, Live, MSN, Microsoft 365 und Microsoft Exchange Online funktioniert. Die Unterstützung weiterer Provider soll in Zukunft aber noch hinzugefügt werden.Trotz seiner kompakten Größe bietet Microsoft Outlook Lite nahezu alle Funktionen, die man von einem modernen E-Mail-Client erwartet. Dadurch kann es auch auf leistungsstarken Geräten eine interessante Alternative zum vollwertigen Outlook-Client darstellen, der für Android erhältlich ist.Der aufgeräumte Posteingang ermöglicht es, E-Mails in Ordner zu sortieren oder mit Tags zu versehen. Wischgesten erleichtern das Löschen von Nachrichten oder auch den Wechsel zwischen einzelnen Mails.Wichtige Nachrichten erscheinen automatisch ganz oben im Posteingang und E-Mails mit gleichem Betreff sowie Konversationen werden für eine bessere Übersicht gruppiert dargestellt. Textvorschläge helfen dabei, schnell auf Anfragen zu antworten.Microsoft Outlook Lite zeichnet sich außerdem durch einenund anderen Bedrohungen aus dem Internet aus.Ebenfalls enthält Outlook Lite einen einfachen Kalender mit Tages-/Agendaansicht und eine Liste häufig benötigter Kontakte. Über die Einstellungen lässt sich die App unter anderem bezüglich der vorgeschlagenen Aktionen, Wischgesten oder Unterhaltungsansicht weiter anpassen.