Microsoft hat ein Problem behoben, durch das das Öffnen von ICS-Kalenderdateien in Outlook behindert wurde. Wer einen Termin hinzu­fügen wollte, bekam nur einen Sicherheitshinweis, oder es tat sich gar nichts. Jetzt sollte der Bug behoben sein.

Problem identifiziert

Übergangslösung

Zusammenfassung Microsoft behebt Bug beim Öffnen von ICS-Dateien in Outlook

Bleeping Computer berichtet über Outlook-Korrektur

Fehler nach Dezember 2023 Sicherheits-Update aufgetreten

Warnung bei ICS-Dateiöffnung führte zu Funktionsstörung

Test des Fixes in Outlook Version 2404 für Insider

Reguläres Update geplant für 30. April

Übergangslösung durch Anpassung des Registrierungsschlüssels

Das meldet das Online-Magazin Bleeping Computer . Microsoft hatte den Fehler bereits vor einigen Wochen bestätigt und eine Untersuchung angekündigt ( wir berichteten ).Auslöser war demnach das Sicherheits-Update vom Dezember 2023 für Outlook. Dabei kam es dazu, dass Outlook durch eine Fehlinterpretation eine Sicherheitswarnung auslöst, sobald eine ICS-Kalenderdatei geöffnet werden sollte. Dort heißt es: "Microsoft Office hat ein potenzielles Sicherheitsproblem identifiziert" oder auch "dieser Ort ist möglicherweise unsicher", wenn versucht wird, eine bereits lokal gespeicherte ICS-Dateien per doppelklicken zu Öffnen.Microsoft hat nun einen Fix für dieses Problem bereitgestellt und liefert ihn zunächst als Test mit Outlook für Microsoft 365 in Version 2404 (Build 17531.20000 im Beta-Kanal) aus.Betroffene können den das Update bereits ausprobieren, müssen dazu aber am Office Insider Programm teilnehmen. Das Update wird aller Voraussicht nach erst mit dem nächsten regulären Office-Update in die Verteilung für alle Nutzer gehen. Das wäre am 30. April soweit. Alternativ steht noch eine Übergangslösung bereit, mit der die Sicherheitshinweise deaktiviert werden können.Das Outlook-Team hat einen Registrierungsschlüssel bereitgestellt, mit dem der Sicherheitshinweis vorübergehend deaktiviert werden kann - damit soll umgangen werden, dass Nutzer das Sicherheits-Update deinstallieren, um den nervigen Bug loszuwerden. Sobald diese Übergangslösung genutzt wird, ist es jedoch wichtig zu beachten, dass auch keine anderen Sicherheitshinweise mehr für potenziell gefährlichen Dateitypen starten werden.