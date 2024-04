Chinesen verdoppeln Energiedichte von Feststoffakkus auf 720 Wh/kg

Bei der Entwicklung von Feststoffbatterien sind noch deutliche Sprünge möglich. Das zeigte jetzt der chinesische Entwickler Tailan New Energy. Dieser hat die Energiedichte in einer neuen Akkuzelle so weit erhöht, dass aktuelle Elektroautos bis zu 2000 Kilometer fahren würden.

Doppelte Leistung

China drängt voran

Zusammenfassung Feststoffbatterien könnten noch große Fortschritte machen

Tailan New Energy steigert Energiedichte erheblich

Neue Akkuzelle könnte E-Autos 2000 km Reichweite geben

Nio ET7 erreichte über 1000 km mit 360 Wh/kg Batterie

Tailan-Zelle setzt auf Mangan und speziellen Elektrolyten

Marktreife der Tailan-Akkuzelle ist noch ungewiss

Asiatische Autoindustrie fokussiert auf Feststoffbatterien

Der chinesische Hersteller Nio trat kürzlich mit seiner Performance-Limousine ET7 zu einem Reichweitentest an. Auf der Autobahn schaffte das Fahrzeug eine Strecke von etwas über tausend Kilometern. Dabei steckt im Fahrzeug eine Batterie, deren Zellen es auf eine Energiedichte von 360 Wh/kg bringen. Es gibt auch schon Stromspeicher, die es auf 500 Wh/kg bringen.Die von Tailan vorgestellte Zelle soll nun aber einen neuen Rekord von 720 Wh/kg erreichen. Ein baugleicher ET7 mit der neuen Zelltechnik würde also theoretisch um die 2000 Kilometer fahren können, bis der Akku komplett leer ist. Allerdings dürfte der Bedarf an solchen Langstrecken-Meistern begrenzt sein, sodass eher damit zu rechnen wäre, dass normale Reichweiten bei deutlich leichteren und günstigeren Batterie-Ausstattungen umgesetzt werden.Die Tailan-Entwickler setzten dabei eine Idee um, von der auch schon die Tesla-Experten gesprochen hatten: Sie setzen Mangan in den Zellen ein. "Die neue Festkörper-Lithiumbatterie verwendet ein lithiumreiches Material auf Manganbasis mit hoher Kapazität und langer Lebensdauer für die positive Elektrode", erklärte Tailan und fügte hinzu: "Um das Problem der Impedanz der Festkörper-Festkörper-Grenzfläche zu lösen, ist sie außerdem mit dem einzigartigen Hochleistungs-Oxidverbund-Festkörperelektrolyten von Tailan New Energy ausgestattet."Aktuell ist nicht ganz klar, wie dicht die neu entwickelte Akkuzelle an einer Marktreife ist. Allerdings handelt es sich bei Tailan nicht um ein akademisches Institut, das Laborforschung betreibt, sondern um einen der wichtigsten Anbieter in der chinesischen E-Auto-Industrie. Entsprechend darf man davon ausgehen, dass die Technologie zeitnah in größeren Mengen lieferbar ist.Feststoffbatterien stehen in der Autobranche des asiatischen Landes ohnehin im Fokus. Die Produktionskapazität solcher Zellen soll in den kommenden Jahren deutlich steigen und mehrere Hersteller von Weltrang haben sich hierfür zusammengeschlossen. Für die hiesigen Automobilkonzerne dürfte das eine harte Nuss werden.