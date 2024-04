YouTuber hat (gute und lustige) Ideen, wie man Microsoft "fixen" kann

In den vergangenen Jahren hat Microsoft sein Image signifikant verbessert, doch es gibt immer noch so manches, was Nutzer an Windows und Co. ärgert. Ein YouTuber widmet dem Ganzen ein Video, das nicht nur höchst unterhaltsam ist, sondern auch viel Wahres bietet.

"Wie ich Microsoft reparieren würde"

Bloatware und Spam

Zusammenfassung Microsofts Image hat sich verbessert, Nutzer haben dennoch Kritik

YouTuber Sam Tucker macht sich über Microsoft lustig

Tucker kritisiert Zwang zur Online-Konto-Erstellung bei Windows 11

Wunsch nach Wegfall von OneDrive, Game Pass Werbung bei Installation

Tucker lehnt aufdringliche Nachrichten im Widget-Panel ab

Frage nach einfacherer Nummerierung der Xbox-Konsolen

Ruf nach großem Download-Button für GitHub und spannendem CEO

Der australische Komiker und YouTuber Sam Tucker ist für zahlreiche Videos bekannt, in dem er sich über bestimmte Technik und vor allem die dazugehörigen Konzerne lustig macht. Dabei hat er zwei Lieblingszielscheiben: Apple und Microsoft. In einem vor kurzem veröffentlichten Video mit dem Titel "Wie ich Microsoft reparieren würde" nimmt er sich wieder einmal den Redmonder Konzern vor und will dem Unternehmen helfen, wieder über sich hinauszuwachsen (via Windows Central ).Dabei blödelt Tucker natürlich viel, er spricht aber auch zahlreiche Punkte an, die wir uns tatsächlich wünschen würden. So meint der YouTuber, dass es eine gute Sache wäre, wenn man von Microsoft bei der Installation von Windows 11 nicht gezwungen wäre, ein Online-Konto zu eröffnen. Er meint, dass es zwar (komplizierte) Wege gebe, diesen Zwang per Eingabeaufforderung "oder sowas" auszuhebeln, "aber wenn ich ein Betriebssystem wollte, mit dem ich herumfummeln kann, dann würde ich mir Linux holen".Weiter wünscht sich Tucker, dass Microsoft nicht versucht, ihm bereits bei der Installation OneDrive, Xbox Game Pass, und Microsoft 365 anzudrehen und auch Werbung sowie Bloatware aus dem Startmenü entfernt. Der YouTuber meint weiter, dass er gerne auf (schlechte und deprimierende) Nachrichten im Widget-Panel verzichten würde bzw. dass Microsoft ihm diese Inhalte aufdrängt.Sam Tucker widmet sich auch dem Microsoft Gaming und fragt sich - sicherlich zu Recht - warum die Redmonder ihre Xbox-Konsolen nicht einfach durchnummerieren. Er verlangt außerdem einen großen Download-Button für GitHub und außerdem, dass Microsoft wieder einen interessanten CEO hat - hier ist natürlich volle Absicht, dass er von Satya Nadella direkt zu Steve "Monkey Boy" Ballmer schneidet. All diesen Punkten können und wollen wir uns uneingeschränkt anschließen.