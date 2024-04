2023 kam es bei Servern des Redmonder Konzerns, konkret bei Microsoft Exchange Online, zu einem schwerwiegenden Sicherheits­vorfall. Chinesische Hacker konnten einen Monat lang u. a. Mails der US-Regierung lesen. Diese hat Microsoft nun auf die Finger geklopft.

Scharfe Kritik an Microsoft

Zusammenfassung Chinesische Hacker lasen US-Regierungsmails bei Microsoft

US Cyber Safety Review Board kritisiert Microsoft scharf

Angriff auf Exchange Online als "Kaskade von Sicherheitsfehlern"

CSRB: Microsoft vernachlässigt Investitionen in Sicherheit

Hacker nutzten gefälschte Token für E-Mail-Zugriff

Microsoft unsicher, wie Hacker Kontoschlüssel erlangten

Betriebsfehler ermöglichten Zugriff auf Schlüsselmaterial

Das US Cyber Safety Review Board (CSRB) ist eine Einrichtung, die vom Homeland-Ministerium gegründet wurde, sie untersucht Hacks und andere Vorfälle der Cybersicherheit. Und im Fall des Angriffs der chinesischen Gruppierung Storm-0558 stellt die Behörde Microsoft ein regelrecht vernichtendes Urteil aus (via T he Verge ).Das CSRB beschriebt den Vorfall als eine "Kaskade von Sicherheitsfehlern" bei Microsoft. Der Angriff auf Microsoft Exchange Online im Sommer 2023, der es den Hackern erlaubte, auf die E-Mail-Zugänge von 22 Organisationen zuzugreifen, wäre laut der Untersuchung vermeidbar gewesen, wenn Microsoft die richtigen Schritte in die Wege geleitet hätte.Das CSRB dazu: "(Der Bericht) identifiziert eine Reihe operativer und strategischer Entscheidungen von Microsoft, die auf eine Unternehmenskultur hindeuten, die Investitionen in die Unternehmenssicherheit und ein rigoroses Risikomanagement vernachlässigt. Das steht im Widerspruch zur zentralen Stellung des Unternehmens im Technologie-Ökosystem und dem Vertrauen, das die Kunden in das Unternehmen setzen, um ihre Daten und Abläufe zu schützen."Den kompletten 29-seitigen Bericht kann man in einem PDF nachlesen. Dort wird erklärt, dass die Hacker einen erworbenen Microsoft-Kontoschlüssel (MSA) nutzten, um Token zu fälschen und diese für den Zugriff auf Outlook im Web (OWA) sowie Outlook.com einzusetzen. Ein erstaunliches Detail: Microsoft weiß bis heute nicht genau, wie die Hacker an den Key gekommen sind."Unsere Haupthypothese bleibt, dass Betriebsfehler dazu führten, dass Schlüsselmaterial die sichere Token-Signierumgebung verließ, auf das anschließend in einer Debugging-Umgebung über ein kompromittiertes Technikerkonto zugegriffen wurde", schreibt Microsoft in einem aktualisierten Blogbeitrag zum Thema.