Stabil: Chrome jetzt erstmals offiziell für Windows-PCs mit ARM-CPU

Die Hölle ist zugefroren. Na ja, nicht ganz. Aber Google Chrome ist jetzt tatsächlich erstmals in einer "stabilen" Version für ARM-basierte Windows-Systeme zu haben - nach Jahren, in denen die Arbeit an einer offiziellen Chrome-Version mit ARM64-Support kaum vorankam.

Für Microsofts große Pläne, mit Hilfe von Qualcomm endlich dafür zu sorgen, dass ARM-basierte PCs mit Windows in relevanter Menge in den Handel kommen, die Performance-Lücke zu Apple geschlossen wird und letztlich eine ganz neue Art des (vorerst vor allem mobilen) Computing Einzug hält, ist die native Unterstützung durch populäre Software von essenzieller Bedeutung.Gerade Browser sollten auf den neuen ARM-basierten PCs mit Windows 11 nativ laufen, schließlich sind sie für viele Anwender das meistgenutzte Tool in ihrem Alltag. Google begann im Januar endlich, eine Vorabversion von Chrome für ARM-basierte Windows-PCs zur Verfügung zu stellen - nachdem man sich jahrelang dafür kritisieren lassen musste, dass genau dieser Support nicht geboten wurde.Jetzt hat Google die Verfügbarkeit der ersten stabilen Ausgabe von Chrome für ARM-PCs bekannt gegeben . Wie Hiroshi Lockheimer, Senior Vice President bei Google und Qualcomm-Chef Cristiano Amon mitteilten , habe man eng zusammengearbeitet, um eine gute Performance auf Qualcomm-basierten ARM-PCs mit Windows zu gewährleisten.Der neue Browser kann ganz normal über die Google-Website für Chrome heruntergeladen werden, wo sich bei entsprechenden Systemen mit ARM-Chip dann die passende Version angeboten werden sollte. Um die neue ARM-Version von Google Chrome zu verwenden, wird übrigens nicht unbedingt ein Notebook oder Tablet mit den neuen Snapdragon X Elite SoCs benötigt, die ab Juni auf breiter Front Einzug halten sollen.Auch auf den deutlich schwächeren, aber inzwischen meist auch erheblich günstigeren Geräten mit den älteren Snapdragon-Plattformen für Windows läuft der neue Chrome-Browser. Wer also bereits eines der wenigen ARM-Notebooks oder -Tablets besitzt, in denen ein Snapdragon 7c, Snapdragon 8c oder Snapdragon 8cx seinen Dienst tut, kann ebenfalls jetzt den weltweit meist genutzten Browser endlich in einer nativ auf seiner Plattform laufenden Stable-Version verwenden.Für die ab Mitte 2024 erwarteten Notebooks und Tablets mit dem Snapdragon X Elite geht Google von einem erheblichen Performance-Schub aus, wobei Qualcomm damit wirbt, dass man auf Referenzgeräten einen "dramatischen Leistungszuwachs im Speedometer 2.1 Benchmark" erzielen konnte. Genaue Zahlen blieben die Partner bisher schuldig.