Google Chrome für Windows erhält endlich native Arm-Unterstützung

Google geht nun endlich einen echten Nachteil für Chrome-Nutzer an. Die bisher noch fehlende native Unterstützung für Chrome auf Windows-PCs mit Arm64-Prozessoren steht auf der Liste der kommenden Änderungen.

Das geht aus einem Bericht des Online-Magazins Windows Central hervor : Google hat demnach in einer öffentlichen Vorschau-Version von Chrome im Canary-Kanal die native Unterstützung der Arm64-Architektur integriert.Die neue Version soll die Leistung von Chrome auf Arm64-PCs damit erheblich beschleunigen, da es nicht mehr notwendig ist, Chrome im Emulationsmodus auszuführen. Diese Vorab-Version kann auf PCs installiert werden, auf denen aktuelle Versionen von Windows 11 für Arm-Prozessoren laufen.Nähere Angaben zu den Systemvoraussetzungen liegen noch nicht vor. Ein Nutzer hat laut Windows Central aber bereits bestätigt, dass der native Browser auf einem sieben Jahre alten Snapdragon 835 SoC läuft.Chrome ist schon seit einiger Zeit auf Googles Chromium on Arm64 und Linux für Arm64 verfügbar, zusammen mit iOS und Mac. Darüber hinaus läuft Microsofts Edge-Browser (der auf Chrome basiert) schon seit Jahren nativ auf Arm64. Daher fragt man sich, warum Google bisher allem Anschein nach kein Interesse an der Unterstützung für Windows für Arm64 hatte. Es könnte daran liegen, dass es nicht viele Arm64-Windows-PCs gibt.Was die bisherige Vernachlässigung betrifft, scheint sie nun vorbei zu sein. Welchen Anlass es dafür gab, ist unbekannt. Besitzer eines entsprechenden Rechners dürfte das aber ohnehin egal sein.Der Test ist noch in einem frühen Stadium. Wann die Freigabe an alle Nutzer erfolgen könnte, steht daher noch in den Sternen.