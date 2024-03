Microsoft Edge: Schwachstelle ermöglicht Einschleusung falscher Infos

Für Google Chrome und Microsoft Edge gibt es neue Sich­er­heits­updates. Ein Angreifer kann eine Schwachstelle in diesen Browsern ausnutzen, um einen nicht näher spezifizierten Angriff durchzuführen, zudem besteht die Gefahr der Umgehung von Sicherheitsfunktionen.

Sicherheitswarnung des BSI

Informationen zum Edge-Update

Details folgen

Google Chrome - Schneller und sicherer Browser

Microsoft Edge - Browser auf Chromium-Basis

Zusammenfassung Neue Sicherheitsupdates für Chrome und Edge

BSI warnt vor Schwachstellen in Browsern

Risikobewertung: Mittel und niedrig mit CVSS Score

Edge-Update behebt spezifische Sicherheitslücken

Automatische Update-Funktion für beide Browser

Chrome-Version 123.0.6312.58/.59 verfügbar

Details zu CVE-Schwachstellen folgen später

Das BürgerCERT vom Bun­desamt für Sicherheit in der Informations­technik (BSI) hat daher zwei Warnungen herausgegeben: einmal für den Chromium-Unterbau von Chrome und Edge, und einmal direkt für Edge. Beide Angriffe sind aus der Ferne möglich, werden aber nicht als besonders wahrscheinlich eingestuft. Über eine aktive Ausnutzung ist nichts bekannt.Das Risiko wurde als mittel und niedrig eingestuft, die Bewertung des CVSS Base Score liegt bei 6.3 und 4.3.In der Zusammenfassung für das Sicherheits-Update bei Microsoft heißt es:"Microsoft hat den neuesten Microsoft Edge Stable Channel (Version 123.0.2420.53) veröffentlicht, in den die neuesten Sicherheitsupdates des Chromium-Projekts integriert sind. Weitere Informationen finden Sie im Leitfaden für Sicherheitsupdates. Dieses Update enthält das folgende Microsoft Edge-spezifische Update: CVE-2024-26247 und CVE-2024-29057."Die Schwachstelle CVE-2024-29057 erlaubt es dabei, dass ein entfernter, anonymer Angreifer falsche Informationen darstellen kann. Zu CVE-2024-26247 sind beim BSI dagegen noch keine Informationen hinterlegt. Es handelt sich dabei um eine Schwachstelle, die die Umgehung von Sicherheitsfunktionen ermöglicht.Das Edge-Update bringt in der neuesten Version alle entsprechenden Änderungen, um die Schwachstellen zu beheben. Zudem gibt es zwei Edge-spezifische Sicherheitslücken, die korrigiert werden. Bei Microsoft kann man die Übersicht der Änderungen einsehen und in der Edge-Update-Historie nachverfolgen Wer einen der beiden Webbrowser nutzt, bekommt die Aktualisierung einfach als Auto-Update, wenn diese Option nicht deaktiviert wurde.Die neueste Edge-Version hat die Nummer 122.0.2365.80 und steht auch bereits bei uns im WinFuture-Downloadcenter bereit und kann am Ende dieses Beitrags heruntergeladen werden. Bei Google Chrome handelt es sich um Version 123.0.6312.58/.59 . Laut Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik sollten die Updates dringend installiert werden Die detaillierten Informationen zu den unter den CVE-Nummern geführten Schwach­stellen werden allerdings nur nach und nach veröffentlicht. Das folgt regulär erst einige Zeit nach dem Release, sobald ein Großteil der Nutzer aktualisiert hat und damit abgesichert wurde.