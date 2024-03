Microsoft Edge Version 124 bekommt Speed Test in den Sidebar-Tools

Der Webbrowser Edge in Version 124 ist im Beta-Kanal für die letzten Tests vor der stabilen Veröffentlichung angekommen. Version 124 ist dieses Mal ein großes Update mit vielen Änderungen. Start ist schon im April.

Integrierter Speed-Test in der Sidebar

Changelog (gekürzt)

Aktualisierte Standardprofilpille für EDU-Benutzer in Edge for Business.

Desktop-Verknüpfung für neue Enterprise-Geräte.

Aktualisierte Profiloptionen in der neuen Profilerfahrung.

Copilot-Seiten-Kontextrichtlinien.

Abschaffung von Web SQL. Die Unterstützung von Web SQL wurde vollständig entfernt.

Aktualisiertes Flyout zur Neuauthentifizierung, wenn Web Single Sign-On (SSO) fehlschlägt.

Aktualisierte Kontrollen für die Profilverwaltung und -anpassung.

Microsoft Edge - Browser auf Chromium-Basis

Zusammenfassung Edge 124 Beta im April für letzte Tests vor Release

Integrierter Speed-Test in Sidebar Tools hinzugefügt

E-Mail-Benachrichtigungen für Erweiterungsanfragen

Überarbeitete Einstellungen und Datenschutzbereich

Beta-Download auf Microsoft-Website verfügbar

Einige Features noch in begrenzter Testphase

Web SQL Unterstützung wurde entfernt

Das meldet das Online-Magazin Neowin . Schon in Kürze wird Microsoft mit Edge 124 eine Reihe Neuerungen für Edge-Nutzer veröffentlichen.Microsoft testet mit der nächsten Version von Edge nun unter anderem einen integrierten Speed-Test. Dieser Geschwindigkeitstest ist bei den Sidebar-Tools beheimatet und ergänzt damit die Apps. Hinzugefügt wurde das SpeedTest-Tools für eine schnelle Abfrage.Ebenfalls neu ist eine E-Mail-Benachrichtigung für Erweiterungsanfragen im Microsoft Edge-Verwaltungsdienst . Damit können Administratoren sehen, wenn einer der verwalteten Nutzer eine Anfrage für eine bestimmte Erweiterung eingereicht haben.Dazu starten überarbeitete Einstellungen und einen überarbeiteten Datenschutzbereich unter anderem in Bezug auf die Nutzung von Copilot sowie eine Reihe weiterer Verbesserungen: Die Beta kann von der Microsoft-Website heruntergeladen werden . Einige Änderungen werden derzeit noch mit einer begrenzten Nutzeranzahl getestet es kann also sein, dass man das Feature selbst in der Beta bisher nicht sieht.Das Update steht aber kurz vor der finalen Veröffentlichung für alle Nutzer.