BSI startet neue Sicherheitswarnung für Edge- und Chrome-Nutzer

Google und Microsoft haben wichtige Sich­er­heits­updates für ihre Browser veröffentlicht. Das BürgerCERT vom Bun­desamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat für die Schwachstellen bereits eine Warnung herausgegeben

Sicherheitswarnung des BSI

Edge-Update

Google Chrome - Schneller und sicherer Browser

Microsoft Edge - Browser auf Chromium-Basis

Zusammenfassung Google und Microsoft veröffentlichen Browser-Updates

BSI warnt vor Schwachstellen in Chromium

Drei kritische Sicherheitslücken identifiziert

BSI-Risikobewertung ist hoch, CVSS Score 8.8

Warnung gilt für Chrome, Edge und Linux-Versionen

Edge-Update behebt nur die Sicherheitslücken

Aktualisierungen als Auto-Update verfügbar

Dabei geht es nun um insgesamt drei Schwachstellen, zu denen zunächst kaum Informationen freigegeben wurden. Das folgt regulär erst einige Zeit nach dem Release.Die Sicherheitslücken CVE-2024-3157, CVE-2024-3515 und CVE-2024-3516 können laut des BSI von einem entfernten, anonymen Angreifer ausgenutzt werden, um beliebigen Programmcode auszuführen und weitere, nicht spezifizierte Auswirkungen verursachen. Das Risiko wurde vom BSI als hoch eingestuft, die Bewertung des CVSS Base Score liegt bei 8.8.Die vor ein paar Tagen entdeckten Sicherheitslücken sind in Chromium, und damit im Unterbau von Chrome und Edge vorhanden. Aktuell hat das BSI aber nur eine Warnung für Google Chrome gestartet. Die Warnung des BSI bezieht sich auf den Browser sowie auf Debian Linux und Fedora Linux.Auch im Chromium-Blog von Google wurden bisher nur Hinweise über die drei Sicherheitslücken veröffentlicht, aber ebenfalls kaum Details. Auch Microsoft hat bisher nur oberflächlich berichtet. Das Edge-Update bringt in der neuesten Version nur die Änderungen, um die Schwachstellen zu beheben. Bei Microsoft kann man Versions-Hinweise einsehen und in der Edge-Update-Historie nachverfolgen In der Update-Historie von Edge heißt es jetzt: "Microsoft hat den neuesten Microsoft Edge Stable Channel (Version 123.0.2420.97) veröffentlicht, in den die neuesten Sicherheitsupdates des Chromium-Projekts integriert sind. Weitere Informationen finden Sie im Leitfaden für Sicherheitsupdates." Im zitierten Leitfaden verweist Microsoft dann aber nur auf Google, wo es aber noch keine Details zu erfahren gibt. "Diese CVE wurde von Chrome zugewiesen. Microsoft Edge (Chromium-basiert) nimmt Chromium auf, das diese Sicherheitslücke behebt."Wer den Microsoft Edge nutzt, bekommt die Aktualisierung einfach als Auto-Update. Das gilt für Google Chrome ebenso.Die neueste Edge-Version hat die Nummer 123.0.2420.97 und steht zudem bereits bei uns im WinFuture-Downloadcenter bereit und kann am Ende dieses Beitrags heruntergeladen werden. Bei Google Chrome handelt es sich um Version 123.0.6312.122/.123 . Laut Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik sollten die Updates dringend installiert werden.