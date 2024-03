Microsoft veröffentlicht zurückgezogenes Edge-Update erneut

Microsoft hat innerhalb von nur vier Tagen drei Updates für den Webbrowser Edge herausgebracht. Zunächst sollten Schwachstellen gefixt und in einem zweiten Update nicht näher genannte Fehler und Stabilitätsprobleme behoben werden.

"Nicht genügend Speicher um diese Seite zu öffnen"

Nachgeschobenes Update

Microsoft Edge-Browser auf Chromium-Basis

Zusammenfassung Microsoft brachte drei Edge-Updates in vier Tagen heraus

Zuerst sollten Schwachstellen und Fehler behoben werden

Zweites Update war fehlerhaft und wurde zurückgezogen

Nutzer meldeten Speicherprobleme und Fehlermeldungen

Deaktivierung von Erweiterungen löste die Probleme nicht

Fehler durch fehlerhafte Implementierung des Webschutzes

Neue Version 122.0.2365.66 wird nun automatisch verteilt

Doch das zweite Update war fehlerhaft und musste zurückgezogen werden. Das geht aus den Meldungen betroffener Nutzer hervor. Microsoft hat vermutlich recht schnell bemerkt, dass die Edge-Version 122.0.2365.63 bei den Anwendern zu Problemen führte, denn recht zeitnah zur Veröffentlichung der Release-Notes war das Update schon wieder verschwunden - es wurde weder in der automatischen Verteilung installiert noch ließ es sich herunterladen.Danach folgte ein weiteres Update, das die neu eingeführten Probleme wieder in den Griff bekam. Was dabei im Einzelnen schiefgegangen ist, ist unklar, denn es gibt nur wenige Berichte über den Update-Versuch. Bei Deskmodder heißt es, es gab Probleme mit dem Arbeitsspeicher. Nutzer erhielten die Fehlermeldung "Nicht genügend Speicher um diese Seite zu öffnen" oder die Anzeige eines Fehlercodes.Solche Probleme traten in der Vergangenheit häufig in Verbindung mit Kompatibilitätsproblemen von Erweiterungen auf. Doch auch das Deaktivieren von Extensions oder Add-ons half nicht. Auch nach einem Neustart gab es weiter keine Möglichkeit, aufgrund der Arbeitsspeicher-Probleme Webseiten zu öffnen.Offenbar ist dieses Problem des fehlenden Speichers das Ergebnis einer fehlerhaften Implementierung des erweiterten Webschutzes in der neuesten stabilen Edge-Version. Nutzer hatten festgestellt, dass die Deaktivierung der Stufe "Streng" der erweiterten Sicherheitsoption das Problem wieder behebt. Alternativ lässt sich diese Sicherheitsoption auch einfach ganz deaktivieren.In der Update-Historie wird die gestoppte Verteilung nicht erwähnt, nur das nachgeschobene Update mit der höheren Buildnummer. Die neue Version 122.0.2365.66 arbeitet dagegen wieder unauffällig und wird derzeit automatisch an alle Edge-Nutzer verteilt. Wir haben das jüngste Update für euch im WinFuture-Downloadbereich bereitgestellt