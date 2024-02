Microsoft Edge: Bug hindert Nutzer Downloads mit einem Klick zu öffnen

Nutzer von Microsoft Edge sind über einen weiteren Fehler des Webbrowsers genervt, der allem Anschein nach bereits seit Dezember besteht. Vom Konzern gibt es bisher dazu keine Information; Edge-Nutzer hoffen auf ein neues Update.

Einmaliges Klicken zum Öffnen

Version 119 scheinbar ohne diesen Bug

Microsoft Edge-Browser auf Chromium-Basis

Zusammenfassung Microsoft Edge-Bug besteht seit Dezember

Keine Informationen von Microsoft zu Fehler in Edge

Edge-Versionen 120 und 121 mit Klick-Bug

Dateiöffnung erfordert mehrere Klicks

Neowin berichtet über Beeinträchtigung der Nutzer

Windows-Einstellungen beeinflussen Edge-Bug nicht

Reddit-Nutzer identifiziert Bug in neueren Versionen

Es geht dabei um einen Fehler, der in den Versionen 120 und 121 reproduzierbar ist. Nutzer, die versuchen, heruntergeladenen Daten durch das einmalige Klicken in der Download-Anzeige rechts im Browser zu öffnen, scheitern.Der Browser lässt es nicht mehr zu, eine Datei mit einem einzigen Klick zu öffnen. Stattdessen müssen Nutzer häufig zwei- oder sogar dreimal klicken, bevor das Element geöffnet wird."Das mag unbedeutend klingen, aber es kann das Muskelgedächtnis stark beeinträchtigen und zu unnötigen Irritationen führen. Das ist etwas, was Microsoft Edge-Nutzer heutzutage häufig erleben, da sie ständig aufgefordert werden, verschiedene Einstellungen zu ändern", schreibt das Online-Magazin Neowin zu dem Fehler. Dort hat man sich auf die Spurensuche nach dem Bug gemacht.Dazu ist wichtig zu wissen, dass man in Windows voreinstellen kann, ob zum Öffnen von Dateien und Ordnern ein oder zwei Klicks nutzt, aber diese Windows-Vorauswahl hat keine Auswirkungen auf Downloads in Microsoft Edge.Der Fehler tritt zudem nur sporadisch auf, was bedeutet, dass manch­mal zwei Klicks zum Öffnen erforderlich sind und manchmal mehr - und das ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass es sich um einen Bug handelt, der eine verzögerte An­nahme des Befehls auslöst. Ein frustrierter Nutzer hatte auf Reddit seine Erkennt­nisse dazu veröffentlicht.Zunächst schreibt er, das Ganze sei definitiv ein "Bug und kein Feature", der sich in den letzten Versionen eingeschlichen hat.So ist der Fehler seiner Ansicht nach durch die Rückkehr zu Version 119 ausgemerzt. Zudem gibt es den Hinweis, dass das Problem nur auftritt, wenn man gleich nach Ende des Downloadvorgangs auf die Daten klickt. Dann kommt es zu Verzögerungen, die mindestens einen erneuten Klick benötigen, um die Datei öffnen zu lassen.Andere Nutzer bestätigen diesen Bug und auch den Umstand, dass er nicht auftaucht, wenn man geduldig wartet und die Datei zum Öffnen nicht direkt anklickt, wenn die Fortschrittsanzeige vorgibt, den Download beendet zu haben.Habt ihr ein ähnliches Verhalten im Browser bemerkt?