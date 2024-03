Android 15: Developer Preview 2 startet Satelliten-Support

Android zieht nun in diesem Jahr mit iOS gleich: Wie aus den Veröffentlichungs-Notizen zur zweiten Developer-Preview für Android 15 hervorgeht, starten die Arbeiten an der Satelliten-Unterstützung für Notfall-Nachrichten.

Android verbessert Akkulaufzeit

Weitere Änderungen

Zusammenfassung Android 15 startet Satelliten-Notfall-Nachrichten

Verbesserungen bei Akkulaufzeit und App-Performance

Erhöhte Datenschutz- und Sicherheitsstandards

Mehr KI-Erfahrungen durch neues Update

Schnittstelle für Satellitenverbindung in Apps integriert

SMS/MMS/RCS via Satellit für abgelegene Gebiete

NFC-Optimierungen für schnellere Zahlungen

Unterstützung für Cover-Screens bei Klappgeräten

Beta-Version von Android 15 ab April verfügbar

Das geht unter anderem aus dem Eintrag zur neuen Preview im Google Android-Blog hervor . Google hatte dabei die Veröffentlichung der zweiten Entwicklervorschau von Android 15 angekündigt. Laut dem Unternehmen verbessert dieses Update die Akkulaufzeit, maximiert die reibungslose App-Performance, erhöht den Datenschutz und die Sicherheit und eröffnet mehr KI-Erfahrungen.Eine der Neuerungen, über die Google bisher bislang nicht gesprochen hat, startet ebenfalls: Es handelt sich um die Erweiterung der Konnektivität um Satellitenunterstützung.Mit diesem Update startet nun die Schnittstelle, damit Apps erkennen, wenn ein Gerät mit einem Satelliten verbunden ist, und kann dann den Nutzer informieren, wenn keine Verbindung besteht.Mit Android 15 können dann auch SMS- und MMS-Anwendungen sowie vorinstallierte RCS-Apps die Satellitenverbindung zum Senden und Empfangen von Nachrichten nutzen. Diese Funktion wird zum Beispiel für Menschen in Katastrophengebieten oder abgelegenen Gegenden nutzbar.Google hat zudem an einer Reihe Verbesserungen gearbeitet, unter anderem für NFC, die schnellere Zahlungen ermöglichen soll. Außerdem startet mit Android 15 die Unterstützung von Cover-Screens, mit denen Entwickler ihre Anwendungen auf den kleinen Cover-Screens von umklappbaren Geräten anzeigen können.Google schreibt dazu, dass diese Cover-Screens zwar zu klein sind, um eine App darauf laufen zu lassen, aber Entwicklern können sie so jetzt nutzen, um einige App-Informationen anzuzeigen.Google wird übrigens ab April auch die Beta-Version außerhalb des Entwickler-Kanals veröffentlichen. Dann sollten die Vorschau-Versionen schon deutlich stabiler laufen.