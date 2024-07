Das Google Pixel 9 Pro kommt möglicherweise mit Satellitennotruf

Seit Apple die Satellitenkonnektivität eingeführte, konnten nur wenige Android-Hersteller nachziehen. Dennoch hat Google kürzlich Unter­stüt­zung für satellitengestützte Nachrichten angekündigt. Neue Er­kennt­nis­se deuten darauf hin, dass es nicht mehr lange dauern dürfte.

Samsung plant ähnliche Funktionen für Galaxy-Geräte

Die Satellitenverbindung auf dem iPhone 14 und iPhone 15 ist in iMessage unter iOS 18 und in den Notrufdienst SOS integriert. Damit können Nutzer eine Verbindung zu Notrufdiensten herstellen, wenn keine Mobilfunk- oder Wi-Fi-Netzwerke verfügbar sind. Es sieht so aus, als würde Google bald nachziehen können.Wie Android Authority anhand des dekompilierten "Android 15 Beta 4"-Updates herausfand, gibt es Code-Strings, die sich auf eine ruhende Funktion namens Satellite SOS beziehen. Weitere Code-Strings geben an, dass diese Funktion als Pixel Satellite SOS bezeichnet wird. Andere Smartphone-Hersteller könnten dafür jedoch durchaus auch auf andere Bezeichnungen setzen.Es handelt sich dabei um eine satellitengestützte Funktion, die an die Nachrichtenübermittlung bei der Verbindung mit Notdiensten gekoppelt ist, so wie die Satellitenverbindung von Apple, die 2022 eingeführt wurde. Genauer gesagt, muss der Standardnachrichtendienst auf Google Messages eingestellt sein.Eine weitere interessante Fußnote aus den Ergebnissen ist, dass Google die Funktion zwei Jahre lang kostenlos zur Verfügung stellen wird, allerdings wird nicht erwähnt, auf welche Geräte sich das bezieht.Derzeit wird vermutet, dass Pixel Satellite SOS auf den Geräten Pixel 9 und Pixel 9 Pro mit Android 15 eingeführt wird, die am 13. August vorgestellt werden sollen. Aber wie sieht es mit Unterstützung für ältere Pixel-Phones aus?Es ist wahrscheinlich, dass für die Satellitenverbindung ein spezieller Chipsatz benötigt wird, um mit Satelliten in niedriger Umlaufbahn zu kommunizieren. Gerüchten zufolge soll das Pixel 9 einen Samsung-Exynos-Breitbandchip enthalten, der mit nicht terrestrischen Netzwerken (NTNs) arbeitet. Das ist eine schnellere und effizientere Methode als beim iPhone. Jetzt liegt es an Google, welchen Satellitenanbieter sie wählen.Es heißt, dass Google bereits an der Integration des Satelliten-Nachrichtendienstes von T-Mobile arbeitet. Dieser hat den Vorteil, dass keine zusätzliche Hardware in den Geräten installiert werden muss, da er sich auf echte Satelliten-zu-Mobilfunknetze stützt. Daher könnte Google diese Funktion auf einer breiteren Liste von Pixel-Geräten und sogar auf anderen Android-Geräten aktivieren.Gleichzeitig fand die gleiche Quelle heraus, dass Samsung die Integration von Satellitennachrichten in seinen offiziellen Notrufdienst und seine Nachrichten-App vorbereitet. Es ist jedoch bislang nicht bekannt, welche Galaxy-Geräte damit kompatibel sind.Was die Verfügbarkeit der Funktion angeht, könnte die Einführung von Satellitennachrichten auf Android zunächst möglicherweise bestimmten Regionen vorbehalten sein. Spätestens im August werden wir wissen, ob wir auch hierzulande direkt mit der Funktion versorgt werden.Wünscht Ihr Euch, dass mehr Hersteller ihre Geräte mit Satellitenverbindungen für den Notfall ausstatten? Was haltet Ihr von dieser Entwicklung?