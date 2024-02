Android 15: Erste Developer Preview startet wohl bereits diese Woche

Es ist nicht lange her, da wurde eine neue Android-Version per Event vorgestellt, in der Regel war die Entwicklerkonferenz Google I/O die passende Veranstaltung. Mittlerweile hat das aber ein Eigenleben entwickelt und das bedeutet, dass es schon bald Neues geben könnte.

Android 15 am 15.

Android 15, Vanilla Ice Cream

Zusammenfassung Neue Android-Version könnte morgen erscheinen

Preview von Android 15 steht bevor

Entwicklerkonferenz Google I/O nicht mehr zentral

Interne Bezeichnung Android V für Vanilla Ice Cream

Beta zu Android 14 QPR3 kürzlich gestartet

Nur Pixel-Geräte für Installation geeignet

Fans erwarten Einblick in Android 15 Features

Android wird nämlich als Preview wesentlich früher als noch vor einigen Jahren veröffentlicht und wie 9to5Google entdeckt hat, dürfte es bereits diese Woche wieder so weit sein: Das jedenfalls geht aus einem Kommentar eines Google-Entwicklers im Forum des Android Open Source Project ( AOSP ) hervor. Denn darin heißt es, dass morgen die erste Vorschau zu Android 15 veröffentlicht wird.Ob die Übereinstimmung von Datum und Versionsnummer Zufall ist oder nicht, können wir an dieser Stelle natürlich nicht sagen, die 15 am 15. ist aber zumindest ein netter Nebenaspekt. Freilich muss man an dieser Stelle betonen, dass es sich hier um die Android 15 Developer Preview handeln wird.Der Entwickler nennt die neue Version übrigens Android V, dabei handelt es sich um eine interne Bezeichnung für die neue Version des mobilen Betriebssystems von Google. Das ist wohlgemerkt kein Verweis auf die römische Fünf, sondern den Buchstaben. Denn Android 15 ist intern als Vanilla Ice Cream bekannt. Denn die Dessert-Codenamen verwendet der Suchmaschinenriese nicht mehr offiziell bzw. im Marketing, intern existieren diese aber nach vor.Damit werden Android-Entwickler und -Fans morgen vermutlich einen ersten Blick auf Android 15 und seine Features bekommen, bisher gab es hierzu nur Gerüchte und Leaks. Die Entwicklung von Android läuft mittlerweile auf mehreren parallelen und teils ineinandergreifenden Kanälen, denn erst vor einer Woche hat Google die Beta 1 zu Android 14 QPR3 freigegeben.In allen Fällen gilt aber, dass nur Pixel-Geräte für die Installation infrage kommen werden, denn die Google-eigene Hardware hat hier - wenig überraschend - eine exklusive Stellung.