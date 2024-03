Passend zu den ganzen Gerüchten über Apples neues iPad-Line-up in diesem Jahr gibt es jetzt auch einen Termin, der durchgesickert ist: Demnach soll der Launch der neuen iPad Pro-Modelle am 26. März stattfinden.

Noch keine Ankündigung von Apple

Hinweise von Bloomberg

Realistisch oder nicht?

Zusammenfassung Neues iPad Pro-Line-up könnte am 26. März launchen

AppleInsider beruft sich auf Leaks über Event-Datum

Viele Tipps des Leakers in der Vergangenheit korrekt

MacBook Air M3 Anfang März veröffentlicht, iPads folgen

Analysten erwarteten gemeinsame Präsentation mit MacBooks

Bloomberg erwartet iPad-Update Ende März/Anfang April

Möglicherweise Update auf iPad OS 17 zur Markteinführung

Das meldet das Online-Magazin AppleInsider und bezieht sich dabei auf eine Ansage eines bekannten Leakers. Der hat zwar nur ein Datum über das chinesische Netzwerk Weibo verbreitet - bisher waren aber viele seiner Tipps derart goldrichtig.Nach der Veröffentlichung des MacBook Air M3 Anfang März soll das iPad-Update für die neuen iPad Pro- und iPad Air-Modelle nun den Gerüchten zufolge am 26. März erscheinen.Zunächst waren Analysten und Experten noch davon ausgegangen, dass es eine zeitgleiche Präsentation von neuen MacBooks und iPads geben könnte, doch dann hat Apple die neuen MacBooks über die Website und mit einer Pressemitteilung angekündigt.Beim iPad wird daher umso mehr erwartet, dass Apple eine Einladung zu einem Event aussprechen wird. Das passiert in der Regel aber kurzfristig, sodass die Termin-Gerüchte für den 26. März aktuell als sehr wahrscheinlich gelten. Der Hinweis auf den 26. März kam dabei auch schon von weiteren Tippgebern - wenn auch noch von allen so konkret.Anfang März hatte der Bloomberg-Newsletter von Mark Gurman noch einmal bestätigt, dass ein Update für das iPad für Ende März oder Anfang April erwartet wird. Gurman fügte hinzu, dass es ein mögliches Update auf iPadOS 17 geben könnte, um die Kompatibilität etwa zur gleichen Zeit wie die Markteinführung zu gewährleisten.Der 26. März ist zudem ein Dienstag, und damit ein "klassischer" Tag für ein Release von Apple. Es wird erwartet, dass Apple neue iPad Pro und iPad Air vorstellt und ein überarbeitetes Magic Keyboard und einen neuen Apple Pencil anbieten könnte. Gerüchten zufolge wird das iPad Pro mit OLED-Technologie ausgestattet und die FaceTime-Kamera wird bei allen Modellen an die Längsseite verlegt, um sie an das iPad der zehnten Generation anzupassen.