iPad: Apple und Vodafone vereinfachen Buchung von eSIM-Tarifen

Apple verbessert die On-Device-Activation (ODA) auf iPads , sodass Tablet-Nutzer in Zukunft Mobilfunktarife mit eSIM-Profilen deutlich einfacher buchen und aktivieren können. Vodafone startet dabei als weltweit erster Partner mit digitalem Buchungsservice.

Vodafone

Weg zur eSIM-Nutzung wird vereinfacht

Der neue Buchungsprozess im Detail

Schritt 1: Buchungsprozess starten. Um einen Tarif zu buchen, gehe in die Einstellungen deines iPads, wähle dort "Mobilfunk" aus und dann "Mobilfunkvertrag hinzufügen".

Buchungsprozess starten. Um einen Tarif zu buchen, gehe in die Einstellungen deines iPads, wähle dort "Mobilfunk" aus und dann "Mobilfunkvertrag hinzufügen". Schritt 2: Anbieterauswahl. Es öffnet sich nun ein Fenster. Wähle dort "Vodafone" aus.

Anbieterauswahl. Es öffnet sich nun ein Fenster. Wähle dort "Vodafone" aus. Schritt 3: Tarif buchen oder bestehenden Tarif aktivieren. Nun hast du die Wahl einen bereits bestehenden Tarif z.B. eine OneNumber hinzuzufügen oder einen neuen Tarif zu buchen.

Tarif buchen oder bestehenden Tarif aktivieren. Nun hast du die Wahl einen bereits bestehenden Tarif z.B. eine OneNumber hinzuzufügen oder einen neuen Tarif zu buchen. Schritt 4: Daten eingeben und Tarif abschließen. Folge nun den angezeigten Schritten. Wähle deinen Tarif aus und gebe deine persönlichen Daten an. Fertig.

Wer sein iPad mit einem Mobilfunktarif samt eSIM verbinden möchte, musste in der Vergangenheit den Weg über die Kundenportale diverser Netzanbieter und die Aktivierung des eSIM-Profils z.B. via QR-Code gehen. Nun weitet Apple die sogenannte On-Device-Activation (ODA) aus, um den Zwischenschritt via Tablet-Browser oder PC zu umgehen.iPad-Nutzer haben ab sofort die Möglichkeit, einen Mobilfunktarif direkt über die Einstellungen des iPads abzuschließen. Vodafone springt eigenen Aussagen zufolge als weltweit erster Netzbetreiber auf den Zug auf, wobei bereits im Vorfeld einzelne kleinere Mobile Virtual Network Operators (MVNOs) bei Apple zur Auswahl standen.Das Angebot beinhaltet zum Start diverse "Smart Tech"-Optionen, Vodafones reine Datentarife. Ob eventuelle Rabattaktionen, die vor allem Neukunden auf der Vodafone-Webseite finden, auch direkt auf den Tablets angeboten werden, bleibt abzuwarten. In der Vergangenheit waren Buchungen via Apple oft mit Aufpreisen verbunden oder enthielten keine Neukundenboni."Wir werden digitaler und bauen gemeinsam mit unseren Partnern einfachere Produkte und Services für unsere Kunden. Mithilfe des neuen Buchungsprozesses gelangen iPad-Nutzer besonders komfortabel und ohne lange Wartezeit in unser Mobilfunknetz", sagt Tanja Reineke, Bereichsleiterin Mobilfunk bei Vodafone.Vodafone verspricht, dass der gesamte Prozess nur wenige Minuten dauern, allerdings auch eine "vorübergehende Internetverbindung" benötigen soll. Im Anschluss an die Buchung wird das eSIM-Profil direkt heruntergeladen und aktiviert. Vorausgesetzt wird ein eSIM-kompatibles Apple iPad mit LTE- bzw. 5G-Modul und iPadOS 17.4 oder höher.Man kann erwarten, dass zeitnah auch die Deutsche Telekom und O2 aktiv werden und ihre eSIM-Datentarife innerhalb des iPad-Betriebssystems anbieten. Offizielle Ankündigungen blieben allerdings bislang aus.