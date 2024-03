Apples iPad- und iPhone-Chippläne für 2024 vorab durchgesickert

Apples Prozessoren-Updates für die iPhone- und iPad-Serien sind ei­gen­tlich nie eine große Überraschung - es gibt in jedem Jahr mehrere Neu­veröffentlichungen, jeweils mit Leistungsverbesserungen. Nun gibt es aber in diesem Jahr verfrüht Informationen zu den Updates.

Leaker mit guter Erfolgsbilanz

iPad

t8101 0x18 j381ap

t8101 0x1A j382ap

2024 iPad mini

t8130 0x08 j410ap

t8130 0x0A j411ap

2024 iPad Air

t8112 0x10 j507ap

t8112 0x12 j508ap

t8112 0x14 j537ap

t8112 0x16 j538ap

OLED iPad Pro

t8132 0x08 j717ap

t8132 0x0A j718ap

t8132 0x0C j720ap

t8132 0x0E j721ap

A14 Bionic: iPad (11. Generation) in Wi-Fi und Wi-Fi + Cellular Konfigurationen. Die Modellnummer stimmt nicht mit den erwarteten Eigenschaften des iPad (11. Generation) überein, sodass es sich stattdessen um ein modifiziertes iPad (10. Generation) in Wi-Fi- und Wi-Fi + Cellular-Konfigurationen handeln könnte, oder möglicherweise um einen HomePod mit einem Display.

iPad (11. Generation) in Wi-Fi und Wi-Fi + Cellular Konfigurationen. Die Modellnummer stimmt nicht mit den erwarteten Eigenschaften des iPad (11. Generation) überein, sodass es sich stattdessen um ein modifiziertes iPad (10. Generation) in Wi-Fi- und Wi-Fi + Cellular-Konfigurationen handeln könnte, oder möglicherweise um einen HomePod mit einem Display. A17: iPad mini (siebte Generation) in Wi-Fi und Wi-Fi + Cellular-Konfigurationen. Dies könnte der A17 Pro Chip oder eine A17 Variante sein.

iPad mini (siebte Generation) in Wi-Fi und Wi-Fi + Cellular-Konfigurationen. Dies könnte der A17 Pro Chip oder eine A17 Variante sein. M2: iPad Air (sechste Generation) mit 10,9- und 12,9-Zoll-Display und in Wi-Fi und Wi-Fi + Cellular-Konfigurationen.

Denn ein Leaker hat Apples iPad- und iPhone-Chipplan für 2024 beschrieben und diese Informationen auf seinem privaten Account bei X veröffentlicht. Das geht aus einem Bericht des Online-Magazins MacRumors hervor.Interessant sind die Informationen, da der Leaker bislang mit einer guten Erfolgsbilanz solche Details vorgestellt hat.Die neue Vorabinformation umfassen die Codenamen für das iPad, iPad mini , iPad Air und iPad Pro, den sogenannten Chip-Identifikator und die internen Codenamen für die Chips.Es handelt sich voraussichtlich um acht unveröffentlichte Apple-Geräte mit den Chips A14 Bionic, A17 Pro und M2, die sind zumindest in der Liste der Chip-Identifikatoren (CPIDs) aufgetaucht. MacRumors geht davon aus, dass es sich um die folgenden Produkte handelt:Zudem gibt es Hinweise, dass die gesamte iPhone 16-Reihe mit demselben A18-Chip ausgestattet sein wird. Die Quelle, die die Informationen gepostet hat, sagte MacRumors, dass das iPhone 16 Pro und das iPhone 16 Pro Max wahrscheinlich immer noch einen Chip mit der Bezeichnung "A18 Pro" haben werden, auch wenn die gesamte Reihe von Chips die gleiche CPID hat. Der Standard-"A18"-Chip im iPhone 16 und iPhone 16 Plus könnte daher einige oder deaktivierte Module haben.Die Aktualisierungen des iPad Pro und des iPad Air werden bereits für März erwartet. Dabei könnten die neuen Geräte im Rahmen einer bisher nicht angekündigten Veranstaltung oder auch einfach nur per Pressemitteilung vorgestellt werden. Der Zeitplan für das iPad mini ist dagegen unbekannt - es gibt viele widersprüchliche Gerüchte. Einigen Meldungen zufolge soll es im Frühjahr erscheinen, während andere es für den Herbst erwarten.