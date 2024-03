Dieses Mal wirklich?: Neuer Release-Termin für iPad Pro & Air

Es hatte kürzlich bereits einen vermuteten Termin für die Veröffentlichung der neuen iPad Pro- und iPad Air-Modelle gegeben. Der stellte sich allerdings als falsch heraus. Nun steht laut Insider-Quellen ein neuer Zeitraum für den Start fest.

Schon vor etwa vor gut einer Woche hatten wir von einem erwarteten Veröffentlichungstermin für das neue iPad Pro und iPad Air berichtet. Damals wurde auf Grundlage der Aussage eines bekannten und normalerweise recht zuverlässigen Leakers davon ausgegangen, dass die neuen Modelle am 26. März auf den Markt kommen würden. Das stellte sich jedoch kurz danach als falsch heraus.Das hat mit Verzögerungen bei der Fertigung der Geräte und deren Software zu tun. Denn die Fertigstellung des Systems und der Anwendungen für die Geräte hatte länger gedauert als von Apple ursprünglich geplant. Auch die mittlerweile noch komplexere Fertigung der in den Tablets neu verbauten Bildschirme trug wohl dazu bei, dass der ursprüngliche Veröffentlichungstermin nicht eingehalten werden konnte.Nun gibt es aber einen neuen Zeitraum, in dem die iPads angeblich erscheinen sollen. Der bekannte Journalist und Apple-Experte Mark Gurman berichtet für Bloomberg , dass die Produktion der Geräte in den Fertigungsanlagen zuletzt massiv hochgefahren wurde. Zudem bestätigen wohl Personen mit Insider-Wissen, dass der Start der neuen Modelle in etwa fünf bis sechs Wochen Anfang Mai erfolgen soll.Das iPad Pro wird schon seit Langem erwartet. Denn seit über 5 Jahren hat Apple der Pro-Variante seines Tablets kein Design-Update mehr beschert. Im Inneren der neuen Version wird der aktuelle hauseigene Arm-basierte M3-Chip stecken. Auch das Magic Keyboard und der Apple Pencil bekommen eine Überarbeitung.Das iPad Air bekommt einen neuen Prozessor und jetzt auch einen 12,9-Zoll großen Bildschirm, der vormals dem deutlich teureren iPad Pro vorbehalten war.Von Apples Seite gibt es zu diesem Zeitpunkt noch keine offizielle Bestätigung des neuen Termins. Der neue Veröffentlichungszeitraum ist im Moment also nur eine Vermutung. Eine Produktveröffentlichung Anfang Mai würde jedoch gut in den Zeitplan von Apple passen. Denn der Marktstart der neuen iPads käme damit etwa einen Monat vor Apples nächstem großem Ereignis. Am 10. Juni soll nämlich die einwöchige Worldwide Developers Conference des Unternehmens starten.Apple wird dort aller Voraussicht nach seine neue Strategie zu künstlicher Intelligenz vorstellen. Gleichzeitig sollen neue Software-Updates für das iPhone , iPad, die Apple Watch, den Mac und die Vision Pro enthüllt werden.