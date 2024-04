Neues Gerücht: Preis fürs iPad Pro könnte in die Höhe schnellen

Dass in Kürze neue iPads auf den Markt kommen werden, gilt als sicher. Nun gibt es eine neue Information dazu: Zum einen soll es in der zweiten Mai-Woche so weit sein. Zum anderen soll das iPad Pro deutlich teurer werden als bislang.

Start nach dem 6. Mai

Preiserhöhung geplant

Dieses Gerücht streut jetzt der Bloomberg-Autor Mark Gurman in der neuesten Ausgabe seines Newsletters Power On. Dort gibt Gurman die jeweils neuesten Einschätzungen anstehender Marktstarts zum besten und berichtet dabei aus Zulieferkreisen ebenso wie aus internen Quellen bei Apple direkt (via 9to5mac ).Woher nun die neuesten Gerüchte stammen, bleibt erst einmal unklar. Gurman schreibt nur, dass er gehört hat, Apple bereite das neue iPad Pro und das neue iPad Air zum Start in der Woche nach dem 6. Mai vor.Die Markteinführung wird neue 11-Zoll- und 13-Zoll iPad-Pro-Modelle mit OLED-Display umfassen. Zudem sollen erstmals ein größeres 12,9-Zoll-iPad Air sowie überarbeitetes Magic-Keyboard- und Apple-Pencil-Zubehör starten.Dies deutet darauf hin, dass Apple eine der größten iPad-Hardware-Ankündigungen machen wird, die Apple bisher gemacht hat - zumal es nun auch gut eineinhalb Jahre lang keine neue iPad-Hardware gab.Gerüchte über die verbesserte Hardware und zu den Displays gab es schon zuhauf. Interessanter ist aber ein neuer Preis, den Gurman jetzt ins Spiel bringt. Apple soll, seinen Informationen zufolge, eine kräftige Preiserhöhung beim iPad Pro geplant haben. Einzelheiten dazu liefert der Power On-Newsletter aber nicht.Das 11-Zoll-iPad Pro der aktuellen Generation beginnt demnach bei 799 US-Dollar und das 12,9-Zoll-iPad Pro bei 1099 US-Dollar. Wie viel da nun drauf kommen wird, ist wohl bisher nicht beschlossen. Gurman befürchtet aber, dass das teuerste Modell nun erstmals die Marke von 3000 US-Dollar knacken könnte.