Lenovo bringt mit dem Legion-Tab ab sofort ein neues Tablet auf den deutschen Markt, mit dem man ausdrücklich Kunden ansprechen will, die damit mobile Spiele unter Android nutzen wollen. Mit dem relativ kleinen Display ist das Lenovo Legion Tab eine Art " iPad Mini für Gamer".

Lenovo

Knapp 9 Zoll reine Gaming-Power unter Android

Zweiter USB-C-Port für Anschluss an externen Displays

Zusammenfassung Lenovo Legion Tab als Gaming-Tablet in Deutschland verfügbar

Display: 8,8 Zoll, 144 Hz, 2560x1600 Pixel, 500 cd/m² Helligkeit

Snapdragon 8+ Gen 1 Prozessor mit Vapor-Kühlung

12 GB RAM, 256 GB Speicher, erweiterbar per MicroSD

Drei Leistungsmodi für anpassbare Performance und Akkulaufzeit

Unterstützt WiFi 6E, Bluetooth 5.3, Quick Charge 3.0 mit 45 Watt

Zwei USB-C-Anschlüsse, einer mit DisplayPort 1.4 für externe Displays

Das Lenovo Legion Tab ist mit 599 Euro offizieller Preisempfehlung wirklich kein Schnäppchen, spielt aber in Bezug auf Ausstattung in einer der oberen Ligen mit. So besitzt das Gerät ein 8,8 Zoll großes LCD, das mit einer maximalen Bildwiederholrate von bis zu 144 Hertz arbeitet und eine Auflösung von 2560 x 1600 Pixeln bietet. Die Helligkeit gibt Lenovo mit 500 Candela an, während der DCI-P3-Farbraum zu 98 Prozent abgedeckt werden kann.Unter der Haube steckt der Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, also ein etwas älterer High-End-SoC des US-Chipgiganten, der noch immer mehr als genügend Performance für sämtliche Android-Games mitbringen dürfte. Die Kühlung des Oberklasse-Prozessors wird über eine Vapor-Kühllösung realisiert, man arbeitet also im Grunde mit winzigen Heatpipes.Er wird mit ganzen 12 Gigabyte Arbeitsspeicher kombiniert, wobei der interne Flash-Speicher in der europäischen Version des Lenovo Legion Tab wohl immer 256 GB fasst, aber per MicroSD-Kartenslot um bis zu ein Terabyte erweitert werden kann. Es gibt übrigens drei Leistungsmodi, mit denen der Nutzer einen Einfluss darauf nehmen kann, wie viel Performance zur Verfügung steht. Bei Bedarf lässt sich so die Laufzeit verlängern.Lenovo gibt außerdem an, dass das neue Tablet WiFi 6E und Bluetooth 5.3 unterstützt. Es kann mittels Quick Charge 3.0 mit bis zu 45 Watt über den USB Type-C-Port schnell geladen werden. Der Akku ist mit 6550 mAh ordentlich dimensioniert und sollte damit für einige Stunden Dauer-Gaming ausreichen, wobei Lenovo diese Angabe leider in seiner Mitteilung zu dem Gerät verschweigt.Das Gerät ist ganz Tablet-typisch auch mit Kameras ausgerüstet, wobei auf der Rückseite ein 13-Megapixel-Sensor und eine sinnfreie 2-MP-Cam für Tiefeneffekte verbaut sind, während auf der Front eine 8-MP-Kamera ihren Dienst tut.Eine Besonderheit des Lenovo Legion Tab, das in China bereits als Legion Y700 (2023) auf den Markt kam, ist der Umstand, dass das Gerät einen zweiten zusätzlichen USB-C-Anschluss mitbringt, der DisplayPort-1.4-kompatibel ist und somit für den Anschluss an einem großen externen Display verwendet werden kann. Die Verfügbarkeit des Geräts soll ab Ende März über den deutschen Lenovo Online-Store gegeben sein.