Neue Gerüchte zum iPad Air - der OLED-Starttermin lässt auf sich warten

Den Gerüchten zufolge bekommt das iPad Air ein OLED-Display, dass soll bereits beschlossene Sache sein. Es sei nur fraglich, wann das Gerät starten kann. Deutlich wurde das durch eine Konferenz, die von den Marktbeobachtern von Omdia abgehalten wurde (via The Elec ).In Bezug auf das iPad stellte der Omdia-Analyst Kang Min-Soo dabei fest, dass das iPad Pro im Jahr 2024 auf OLED-Displays umgestellt wird , was bereits seit einiger Zeit erwartet wird.Interessanter ist jedoch seine Aussage zum iPad Air. Laut Vorhersage wird es weitere vier Jahre dauern, bis auch das iPad Air die Technologie erhält. "Wir gehen davon aus, dass das iPad Air im Jahr 2028 auf OLED umgestellt wird und das iPad Air für das iPad Pro Single-Stack- und Two-Stack-Tandem-OLED verwenden wird", so der Analyst. Apple habe aktuell schon Probleme, genügend OLED-Panels für die iPad Pro-Umstellung zu bekommen, hieß es. Zudem gibt es noch immer große Probleme bei der Produktion. So könne man schlichtweg nicht auch das Air zeitnah umstellen.Was früher erwartet wird, vielleicht sogar noch in diesem Monat, sind ein iPad Air Modell in herkömmlicher Größe und ein größeres Modell. Gerüchten zufolge sollen in Kürze ein neues 10,9-Zoll- und zusätzlich ein 12,9-Zoll-Modell auf den Markt kommen. Nun muss man zu den Gerüchten die Erwartungen aber etwas einbremsen.Omdia mag zwar ein guter Marktbeobachter sein, sie hatten in der Vergangenheit aber nur eine mäßige Erfolgsbilanz, was die Richtigkeit ihre Apple-Prognosen in Bezug auf Starttermine anging.Der Apple-Analyst Ming-Chi Kuo - der eine deutlich bessere Quote bei seinen Vorhersagen hat - erklärte dazu erst kürzlich, dass Apple im ersten Quartal 2024 zwei iPad Air-Modelle auf den Markt bringen wird. Zum Display äußerte er sich dahin gehend, dass die aufgefrischten Modelle nicht mit Mini-LED ausgestattet sein werden, aber dennoch einige Vorteile durch die Verwendung der gleichen Oxid-Backplane erhalten werden.