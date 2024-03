Steam in Deutschland: Spielen droht Aus, wenn Entwickler nicht handeln

Viele Entwickler auf Steam müssen tätig werden, sonst können ihre Spiele in Deutschland nicht mehr angeboten werden. Die Jugendschutz­behörde fordert die Plattform auf, für alle Spiele eine Altersklassifizier­ung vorzulegen - das gilt nicht nur für neue, sondern auch alte Titel.

Deutsches Gesetz zwingt Steam zu handeln

In Deutschland gilt für Plattform-Betreiber die zwingende Pflicht, für alle angebotenen Spiele Alterskennzeichnungen vorzuhalten. Die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz (BzKJ) richtet sich jetzt an Betreiber Valve und fordert mit Nachdruck, dass das Unternehmen dieser Pflicht auf Steam nachkommt - und die Regel wohl bisher zu großzügig ausgelegt hatte.Und so veröffentlicht der Plattform-Betreiber jüngst eine klare Aufforderung an alle Entwickler: Demnach haben die Behörde ihre Auslegung des Gesetzes "zum Ausdruck gebracht". Die Verpflichtung zur Kennzeichnung umfasse "alle Spiele auf Steam" - auch die, die vor Inkrafttreten des Gesetzes auf den Markt gebracht wurden.Valve betont, dass Spiele in Zukunft nicht mehr in Deutschland angeboten werden können, wenn diese nicht die nötigen Prozesse für eine Altersklassifizierung durchlaufen. Dafür stehen den Entwicklern zwei Optionen zur Verfügung. Ein integrierter Bewertungsprozess ist direkt in Steam verfügbar, dieser wurde zusammen mit der BzKJ entwickelt. Der andere Weg führt über die deutsche Bewertungsagentur USK.Große Titel durchlaufen ausnahmslos eine Prüfung durch die USK, sind von dem Problem also nicht betroffen. Die Aus­wirkungen dürften sich bei Steam größtenteils auf alte Indie-Titel beschränken. Kommen Entwickler von Spielen, die vor Jahren veröffentlicht wurden, der Aufforderung nicht nach, eine Alterskennzeichnung vorzunehmen, werden diese hierzulande aus dem Katalog verschwinden.