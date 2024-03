Neuer Steam-Rekord: Über 35 Millionen aktive "Spieler" gleichzeitig

Steam erreicht einen weiteren Höhepunkt. Mit über 35,3 Millionen Nutzern, die zeitgleich ein­ge­loggt waren, hat Valves Spieleplattform einen neuen historischen Online-Nutzer­rekord auf­ge­stellt. Doch nur elf Millionen haben tatsächlich auch gespielt.

Am vergangenen Wochenende stieg die Anzahl gleichzeitig aktiver Nutzer erneut auf einen Rekord von 35.385.530 Spielern. Der "In-Game-Peak" erhöhte sich hingegen nur leicht auf 11.155.445 Spieler, womit weiterhin nur etwa ein Drittel der Online-Nutzer simultan in Spielen unterwegs war.Bestätigt wird der neue Steam-Rekord unter anderem von den Statistiken der SteamDB , die das Allzeithoch am Wochenende mit 34.649.583 Spielern be­zif­fern. Weniger als ein Drittel davon befand sich zu diesem Zeitpunkt des Sonn­tag­abends in einem Spiel - genau genommen "nur" 11.146.564 Steam-Nutzer. Der Rekord hierfür wurde erst im Januar mit 11.582.167 Spielern aufgestellt.Zu den meistgespielten Spielen der letzten Tage gehören neben Valves Eigenproduktionen Counter-Strike 2 und Dota 2 vor allem Titel wie PUBG: Battlegrounds, Helldivers 2, Palword, Apex Legends und Last Epoch, die die Nutzerstatistiken nach oben getrieben haben. Viele von ihnen halten zudem auch den Rekord der meisten gleichzeitig spielenden Nutzer.In die Top-10-Liste rund um das Allzeithoch von Spielen reihten sich in den letzten Jahren unter anderem auch Titel wie Lost Ark, Cyberpunk 2077, Elden Ring, New World, Hogwarts Legacy und Baldur's Gate 3 ein. Die meisten kamen dabei der Marke von einer Million simultan eingeloggter Nutzer sehr nah oder überstiegen diese sogar.Die 30-Millionen-Marke knackte Steam bereits im Oktober 2022. Seit dem hangelt sich Valve im Winter und Frühjahr von Rekord und Rekord. Gleiches gilt für den In-Game-Peak, der erst im Januar 2023 die wichtige 10-Millionen-Hürde genommen hatte. Je nach Wetterlage im März könnten die aktuell aufgestellten Rekorde in den nächsten Tagen erneut übertroffen werden.