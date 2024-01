Aus diversen Gründen hat die Zahl der Neuentwicklungen bei Spielen deutlich zugenommen. Inzwischen ist ein Stand erreicht, bei dem nicht einmal mehr Profis in der Lage sind, halbwegs den Überblick zu behalten - was sich auch auf der Plattform Steam zeigt.

Nicht mehr zu überblicken

So findet man neue Spiele

Zusammenfassung Spielentwicklungen nehmen stark zu

Überblick bei Neuerscheinungen verloren

Steam als zentraler Vertriebsweg

531 Spiele 2023 neu auf Steam

Einfacher Marktzugang für kleine Studios

Viele Neuerscheinungen sind minderwertig

Gute Spiele ohne Marketing verschwinden

Suche nach Neuheiten auf Steam kompliziert

Bei dieser handelt es sich längst um einen zentralen Vertriebsweg für die gesamte Branche und mit etwas Geschick schafft man es auch, sich alle Neuveröffentlichungen zeigen zu lassen. Und das sind durchaus viele: Im vergangenen Jahr wurden immerhin 14.531 Spiele neu auf Steam veröffentlicht. Das sind durchschnittlich 40 Titel am Tag.Die Zahl der Neuveröffentlichungen hat dabei in den letzten Jahren stetig zugenommen. Das dürfte teils daran liegen, dass es auch für kleinere Entwicklung und Studios einfacher geworden ist, Games auf den Markt zu bringen. Insbesondere natürlich im Vergleich zu Zeiten, in denen man Games quasi nur im Einzelhandel verkauft bekam und ohne großen Publisher schon gar kein internationales Publikum erreichen konnte.Allerdings bringt diese Entwicklung auch mit sich, dass es eine Flut von Titeln gibt, die schlicht als Schrott bezeichnet werden können. Beim Gaming-Magazin Kotaku geht man davon aus, dass dies auf deutlich mehr als 90 Prozent der Neuveröffentlichungen zutrifft. Und das ist ein Problem für jene Games, die durchaus gut sind, aber keinen Publisher mit ordentlichem Marketing-Budget hinter sich haben.Denn, so merken die Kollegen an, selbst die größten Spielemagazine könnten sich kein Redaktions-Team leisten, dass an jedem Tag im Jahr 40 Spiele anspielt, um die Perlen dann doch irgendwie zu finden. Eine Reihe durchaus lohnenswerter Games dürfte daher schlicht wieder in der Versenkung verschwinden, weil sie nie von jemandem gespielt wurden, der mit seiner Meinung ein größeres Publikum erreicht.Gamer können sich auf Steam aber auch selbst auf die Suche machen - auch wenn dies nicht ganz einfach ist. Denn eine Liste mit allen Neuveröffentlichungen lässt sich nur mit einigem Aufwand abrufen. Hierfür muss man auf "Neu und nennenswert" klicken und dort "Neuerscheinungen" auswählen. Anschließend scrollt man zu "Beliebte Neuerscheinungen" und wählt die daneben zu findende Registerkarte "Neuerscheinungen" aus. Dort muss man nun auf den Button "Alle Neuerscheinungen" klicken. Hier erhält man jetzt eine Liste, die auch DLCs und mehr umfasst, also muss man in der rechten Filter-Spalte noch "Ausgewählte Typen anzeigen" suchen und dort einen Haken bei "Spiele" setzen. Zusätzlich sinnvoll ist auch das Eingrenzen auf eine oder mehrere Sprachen, die man selbst beherrscht.