GOG Galaxy - Plattformübergreifender Spiele-Client (offene Beta)

Schluss mit dem Plattform-Chaos

Überblick in der Spielesammlung

Und Zugriff auf tausende Spiele erhalten

Mit GOG Galaxy steht schon seit geraumer Zeit ein optionaler Client bereit, über den sich auf GOG.com gekaufte Spiele herunterladen und verwalten lassen. Mit Version 2.0.45.61 be­kommt die Software zahlreiche neue Funktionen spendiert und soll es Nutzern ermöglichen, nicht nur Spiele von GOG, sondern von nahezu allen gängigen Plattformen in einer ein­heit­li­chen Bibliothek zu sammeln. Die Software steht für jeden Interessierten in der offenen Beta zum kostenlosen Download bereit.War bis vor wenigen Jahren noch Steam nahezu die einzige Spieleplattform auf den PC, sind inzwischen mit Uplay, Origin und Co. zahlreiche Konkurrenten hinzugekommen. Wer nicht auf bestimmte Titel verzichten möchte ist daher gezwungen, die verschiedenen Plattformen zu nutzen. Viele Spieler finden dies allerdings anstrengend und unübersichtlich.Genau an diesem Punkt möchte GOG Galaxy 2.0 Abhilfe schaffen. Zwar ist es weiterhin erforderlich, Spiele über den jeweiligen Online-Shop zu kaufen und die benötigte Client-Software zu installieren, anschließend können die Spiele dann aber unter einer einheitlichen Benutzeroberfläche gebündelt angezeigt werden.In der gemeinsamen Bibliothek können Nutzer Spiele dann herunterladen und starten sowie nach verschiedenen Kriterien ordnen und filtern, um selbst in größeren Sammlungen den Überblick zu behalten. Weiter lassen sich Spiele bewerten, taggen und zu einer Schnell­start­leiste hinzufügen. Ebenfalls sind über die Benutzeroberfläche zusätzliche Informationen zu den Spielen sowie Erfolge und Spielzeiten abrufbar. Darüber hinaus vereint GOG Galaxy auch die Freundeslisten der unterschiedlichen Plattformen und ermöglicht es sogar, Achievements und Fortschritte miteinander zu vergleichen.Offiziell unterstützt werden hierbei neben GOG.com auch noch Steam Uplay , der Epic Games Store, Xbox Live und das PlayStation Network. Über von der Community entwickelte Plug-ins lassen sich noch weitere Dienste hinzufügen.Bei über GOG.com gekauften Spielen erlaubt der Client einige weitere Funktionen wie automatische Spieleupdates, Cloud-Spielstände sowie Matchmaking- und Mehrspieler­funktionen.