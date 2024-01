MSI Claw mit 16-Core-CPU: Hier ist Intels Antwort auf Steam Deck & Co

AMD dominiert im wachsenden Markt für ultramobile Gaming-PCs im Stil der Nintendo Switch bisher deutlich. Jetzt bringt MSI einen Handheld-PC für Gaming-Fans auf den Markt, bei dem ein starker Intel-Chip verbaut wird. Ist dies Intels Antwort auf Valves Steam Deck und den Asus Ally?

MSI

MSI Claw im Vorfeld der CES 2024 geleakt

Sechs High-End CPU-Kerne und acht Xe-GPU-Cores

Zusammenfassung MSI bringt Gaming-Handheld mit Intel-Chip

AMD bisher Marktführer bei Gaming-Handhelds

MSI Claw nutzt Intel "Meteor Lake"-Prozessor

16 Kerne und 28-115 Watt TDP beim MSI Claw

32 GB DDR5-Arbeitsspeicher im Geekbench-Test

Design erinnert an Asus ROG Ally Handheld

Leistung des MSI Claw kann mit AMD-Systemen mithalten

Noch steht die offizielle Vorstellung zwar aus, doch ist die Einführung des ersten Gaming-Handhelds von MSI auf Basis eines der neuen Intel "Meteor Lake"-Prozessoren bereits nahezu sicher. Nachdem das Gerät mit der internen Modellnummer A1M kürzlich in einem Eintrag bei Geekbench aufgetaucht war und MSI selbst zuvor einen Teaser veröffentlicht hatte, gibt es jetzt ein erstes Bild des MSI "Claw", wie das Gerät wohl heißen wird.Der MSI Claw Handheld Gaming PC A1M wird demnach mit einem Intel Core Ultra 7 155H ausgerüstet sein. Dabei handelt es sich um einen Chip, der normalerweise in High-End Gaming-Notebooks verbaut wird, die bereits der Namenszusatz "H" deutlich macht. Die Basis-Verlustleistung des 16-kernigen Prozessors aus der gerade gestarteten Intel "Meteor Lake"-Familie wird mit 28 Watt angegeben, kann aber unter Volllast bei vollem Takt bis zu 115 Watt erreichen.Natürlich dürfte MSI den Chip im Claw bei Weitem nicht voll auslasten, schließlich wird man dann schnell an thermale Grenzen stoßen und würde lächerliche Akkulaufzeiten erreichen. Dennoch beeindruckt die Idee, einen Handheld-PC mit sechs Performance-, acht Efficiency- und zwei Low-Power-Cores in einer CPU mit acht Intel Xe-Grafikkernen anzubieten. Das bei Geekbench getestete Modell war zudem mit satten 32 Gigabyte DDR5-Arbeitsspeicher ausgerüstet.Auf dem von einem russischsprachigen Nutzer auf X/Twitter veröffentlichten ersten Bild des MSI Claw, welches offenbar in China zuerst aufgetaucht war, ist ein Gerät zu sehen, dessen Form stark an den Asus ROG Ally erinnert. Im Zentrum des Geschehens steht ein sieben bis acht Zoll großes Display, um das sich die üblichen Bedienelemente eines Konsolen-Controllers in Form von ABXY-Tasten, zwei Analog-Sticks und eines D-Pads gruppieren. An den "Schultern" gibt es auch hier die üblichen Tasten und Trigger-Buttons.in Sachen Performance kann der MSI Claw A1M laut dem Benchmark gut mit den AMD-basierten Gaming-Handhelds von Valve, Asus, Lenovo & Co mithalten, erreicht das Gerät doch schon jetzt ähnliche Testergebnisse. Allerdings wird das Leistungspotenzial des Intel Core Ultra 7 155H, welcher einen Turbo-Takt von bis zu 4,8 Gigahertz erreichen kann, wohl durch weitere Optimierung und bessere Treiber noch deutlich besser auszuschöpfen sein, wenn der Chip im MSI Claw wie erwartet zum Einsatz kommt.Die offizielle Präsentation des MSI Claw erfolgt im Laufe der nächsten Tage anlässlich der Technik-Messe CES ; die ab dem 8. Januar 2024 in Las Vegas stattfindet.