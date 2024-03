Wahres Kursrennen: Bitcoin überflügelt im Eiltempo sein Allzeithoch

Der Bitcoin hat am Montag einen waren Kurssprung hingelegt und in Euro nominell sein Allzeithoch erreicht. In anderen Währungen war die Grenze schon am Wochenende überschritten. Wegen der Kursent­wicklungen des Dollars steht dieser Meilenstein in USA noch aus.

Bitcoin bricht Rekorde: Nur die USA hinken nach

Eine Nachricht über den Kurs des Bitcoins zu schreiben, ist kein leichtes Un­ter­fan­gen, schließlich ist die Entwicklung gerade an solchen Tagen sehr dynamisch. Bitcoin hatte am 10. November 2021 zuletzt sein Allzeithoch erreicht. In Euro lag dieses bei rund 59.700 Euro, in US-Dollar bei 69.000 Dollar. Zum Montag konnte dieser Wert auf den europäischen Märkten erstmals geknackt werden.Seit 6 Uhr früh deutscher Zeit kannte der Bitcoin nur noch eine Richtung: nach oben. War die Kryptowährung mit rund 59.000 Euro in den Handelstag gestartet, konnte sie bis um 10 Uhr vormittags auf das aktuelle neue Allzeithoch von 60.348 Euro klettern. Auf dem US-Markt fehlen zum Zeitpunkt, als dieser Artikel verfasst wurde, nur noch rund 5 Prozent, um das alte Allzeithoch zu knacken.Seit letzter Woche konnte der Bitcoin fast 30 Prozent an Wert dazugewinnen, alleine im Vergleich zum Vortag stieg der Kurs um rund 6 Prozent an. Laut Decrypt lag das Handelsvolumen bis 10 Uhr deutscher Zeit schon bei über 27 Milliarden US-Dollar - mehr als am gesamten Vortag. Insgesamt hat die Kursentwicklung seit Februar wieder deutlich an Dynamik dazugewonnen.In anderen Währungen hatte Bitcoin schon am Wochenende sein Allzeithoch überschritten - darunter der chinesische Yuan, der japanische Yen, das britische Pfund Sterling und die indische Rupie. Dass ausgerechnet die Leitwährung US-Dollar das Hoch bisher nicht über­schrei­ten konnten, liegt an der Kurs­ent­wick­lung des Dollar, der seit 2021 gegenüber den meisten anderen Währungen an Kaufkraft gewonnen hat.