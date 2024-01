Fall Movie2k.to: Bitcoins im Wert von 2 Mrd. Euro an Polizei übergeben

Der Fall Movie2k bzw. das Ende des illegalen Portals liegt mittlerweile mehr als zehn Jahre zurück, die juristische Aufarbeitung des Falles ist aber bislang nicht abgeschlossen. Nun wurden in diesem Zusammen­hang 50.000 Bitcoins sichergestellt. Wert: zwei Milliarden Euro.

Laut einer Pressemitteilung der Polizei Sachsen (via Der Spiegel ) stellt das die bislang umfangreichste Sicherung von Bitcoins durch Strafverfolgungsbehörden in der Bundesrepublik Deutschland dar. Laut den Behörden erfolgte die Sicherstellung der virtuellen Währung nach der freiwilligen Übertragung durch einen Beschuldigten auf durch das BKA zur Verfügung gestellten Behörden-Wallets.Was man mit dem Geld, das nach dem heutigen Kurs etwas mehr als zwei Milliarden Dollar wert ist, machen wird, ist bislang nicht geklärt. Die Vorwürfe bzw. immer noch laufenden Ermittlungen richten sich gegen einen 40- und einen 37-Jährigen, gegen sie besteht der "Verdacht der gewerbsmäßigen unerlaubten Verwertung urheberrechtlich geschützter Werke nach dem Urheberrechtsgesetz und der anschließenden gewerbsmäßigen Geldwäsche".Den Namen des Portals erwähnt die sächsische Polizei zwar nicht, es ist allerdings bekannt bzw. klar, dass es sich dabei um Movie2k.to handelt. Dabei handelte es sich um ein illegales Streamingportal, das zwischen Herbst 2008 und Mai 2013 bestand und mehr als 880.000 Kopien von Filmen und Serien im Angebot hatte.Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Bitcoin-Mittel an die Behörden ausgehändigt wurden: 2020 hatte der seit 2019 in Untersuchungshaft sitzende Programmierer der Seite 22.000 Bitcoins übergeben. Der damalige Wert betrug gut 200 Millionen Euro. Die Ermittlungen in diesem Fall sind wie erwähnt bis jetzt nicht abgeschlossen, eine Anklage wurde bislang auch nicht erhoben.