Bitcoin-Halving: Mining jetzt "doppelt so schwer", steigt auch der Kurs?

Gestern ist es zum vierten Mal in der Geschichte der Kryptowährung zum sogenannten Bitcoin-Halving gekommen. Das mit Spannung erwartete Ereignis hat Auswirkungen auf die Produktion der Währung und wird auch in Zukunft wieder stattfinden.

Bitcoin ab jetzt schwieriger zu schürfen

Prognose zu Kursentwicklung schwierig

In Zukunft noch 29 weitere Halvings

Zusammenfassung Viertes Bitcoin-Having hat gestern stattgefunden

Miner erhalten nun 3,125 Bitcoins pro Block statt 6,25

Halving führte in der Vergangenheit zu Kurssteigerungen

Aktueller Bitcoin-Kurs nach Halving leicht gesunken

Maximale Bitcoin-Anzahl ist auf 21 Millionen begrenzt

Über 19,5 Millionen Bitcoins sind bereits im Umlauf

Nächstes Halving wird voraussichtlich 2028 stattfinden

Miner müssen Effizienz steigern, um rentabel zu bleiben

Fortan wird es schwieriger, neue Bitcoins zu schürfen. Denn durch das Halving erhalten Miner weniger Kryptowährung für das Bereitstellen von Rechenleistung. Konkret bedeutet das, dass die Anzahl der Bitcoins, die ein Miner für jeden gefundenen Block erhält, halbiert wird. Nach dem gestrigen Halving liegt die Belohnung anstatt wie bisher bei 6,25 künftig bei 3,125 Bitcoins pro geschürften Block.In der Vergangenheit war der Wert der Kryptowährung nach einem Halving stark angestiegen. So kletterte der Preis von 8600 US-Dollar im Mai 2020 auf sage und schreibe 56,700 US-Dollar im Mai 2021. Laut Experten sei die Datengrundlage der drei bisherigen Halvings aber zu dünn, um eine fundierte Vorhersage für den aktuellen Verlauf des Bitcoin-Kurses zu machen.Vor der aktuellen Halbierung der Belohnungen lag der Kurs der Kryptowährung am gestrigen Tag bei etwa 64.459 US-Dollar. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels ist der auf circa 60,057 US-Dollar gesunken. Sollte es zu einer Kurssteigerung als Reaktion auf das Halving kommen, lässt die also noch auf sich warten.Die maximale Anzahl an möglichen Bitcoins ist auf 21 Millionen Stück begrenzt. Da mittlerweile bereits circa 19,5 Millionen Bitcoins existieren, werden zukünftige Halvings die Produktion weiter drosseln. Konkret geschieht das, nachdem 210.000 neue Blöcke erzeugt wurden. Das nächste entsprechende Ereignis wird damit etwa im Jahr 2028 stattfinden. Bis 2140 sollen dann alle 21 Millionen Bitcoins geschürft sein. Auf dem Weg dorthin wird es dann 33-mal zu einem Halving gekommen sein.Nun sind Miner wieder gezwungen, ihre Effektivität zu erhöhen, damit sich das Geschäft mit dem Schürfen von Bitcoins weiterhin rentiert. Für Anleger ändert sich aber nichts.