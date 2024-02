Angebliche Liste aller iOS 18-unterstützen Geräte aufgetaucht

Im Juni ist es so weit, Apple wird das kommende iOS 18 zum ersten Mal zeigen und einen Einblick in all das geben, was sich ändert. Im Vorfeld gibt es nun viele Gerüchte - unter anderem jetzt auch dazu, welche Geräte schon bald nicht mehr unterstützt werden.

Liste der iOS 18-unterstützen Geräte

Geleakte Liste iOS 18-Support iPhones

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone SE (2. Generation)

iPhone SE (3. Generation)

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

Geleakte Liste iOS 18-Support iPads

iPad Pro: 2018 und neuer

iPad Air: 2019 und neuer

iPad mini: 2019 und neuer

iPad: 2020 und neuer

Weitere Gerüchte

Zusammenfassung Apple zeigt iOS 18 im Juni mit neuen Funktionen

Gerüchte über unterstützte Geräte für iOS 18 kursieren

Leaker veröffentlicht Liste kompatibler iPhones

iOS 18 soll gleiche iPhones wie iOS 17 unterstützen

iPad OS 18 benötigt mindestens A10X Fusion-Prozessor

Einige ältere iPad-Modelle werden nicht mehr unterstützt

Updates könnten mehr KI-Unterstützung beinhalten

Das dürfte daher eine ganze Reihe an Apple-Besitzer interessieren: Wie sieht es mit der Kompatibilität von älteren iPhones und iPads aus, die jetzt noch iOS 17 erhalten haben, es für iOS 18 aber fraglich ist. Nun gibt es einen ersten Hinweis, denn ein Leaker hat die angeblich von Apple zusammengestellte Liste der iOS 18-unterstützen Geräte veröffentlicht (via MacRumors ).Die offizielle Erklärung, welche iPhones und iPads Ende des Jahres das nächste große Funktions-Update erhalten werden, wird erst in ein paar Monaten erwartet. Gleichwohl wird Apple diese Informationen bereits vorliegen haben.Es handelt sich dabei nur um ein Gerücht, das sich derzeit nicht prüfen lässt.Der Leaker behauptet jedoch, zu wissen, welche iPhones und iPads das Update erhalten werden - und damit auch, für welche Modelle Apple den Support einstellt. Er hatte kurzfristig bei X/Twitter eine Liste veröffentlicht, die jetzt aber verschwinden ist. Dem Leaker zufolge wird iOS 18 die gleichen iPhones unterstützen wie iOS 17.Für iPadOS 18 soll das aber ganz anders aussehen. Angeblich ist hierbei der A10X Fusion-Prozessor oder neuer Voraussetzung.Wenn das stimmt, bedeutet das konkret, dass die 10,5-Zoll-iPad-Pro-Modelle der ersten Generation von 2017 und die 12,9-Zoll-iPad-Pro-Modelle der zweiten Generation nicht unterstützt werden. Das bedeutet dann vermutlich auch, dass die iPads der sechsten und siebten Generation voraussichtlich nicht mehr unterstützt werden.Derzeit gilt als wahrscheinlich, dass Apple in den Updates viel mehr KI-Unterstützung einführen wird. Unwahrscheinlich gilt dagegen das Gerücht, dass iOS 18 so umgestaltet wird, dass es an visionOS angeglichen wird.