Durchgesickertes iPhone 16 Pro CAD-Rendering zeigt neuen Button

Apple hat bei den iPhone 15 Pro-Modellen den Stummschalte-Button durch die neue Aktionstaste ersetzt und damit neue Funktionen mit einem Klick ermöglicht. Nun gibt es Gerüchte, wie die Entwicklung der Buttons beim nächsten iPhone 16 Pro weitergehen könnte.

Zeichnung und Gerüchte

Zusammenfassung iPhone 15 Pro-Modelle ohne Stummschalte-Button

Neue Aktionstaste bei iPhone 15 Pro eingeführt

91Mobiles berichtet über iPhone 16 Pro CAD-Rendering

Gerüchte über spezielle Aufnahmetaste beim iPhone 16 Pro

Größere Aktionstaste könnte kommen

Zusätzliche Funktionen für neue Aufnahmetaste erwartet

Designsprache des Kamerabuckels bleibt erhalten

iPhone 16-Familie wird im September vorgestellt

Wie das Online-Magazin 91Mobiles exklusiv berichtet, ist man dort auf angebliches iPhone 16 Pro CAD-Renderings gestoßen, deren Echtheit derzeit allerdings nicht verifiziert werden kann. Diese Zeichnungen würden aber bereits ältere Gerüchte über weitere Änderungen an den iPhone-Buttons bestätigen.Die Gerüchte besagen, dass Apple hinter den Kulissen an einer weiteren neuen Taste für seine Flaggschiff-iPhones arbeitet - die also nur für iPhone 16 Pro-Geräte kommen soll.Die von 91Mobiles veröffentlichte CAD-Renderings, zeigen dabei einen "Capture Button", eine spezielle Aufnahmetaste. Dieser Button soll Touch-Funktionalität auf der rechten Seite des Geräts unterhalb des Power Buttons bieten. Das angebliche Design weist außerdem eine größere Aktionstaste auf als bei den iPhone 15 Pro-Modellen.Es wird erwartet, dass die neue Aufnahmetaste über zusätzliche Funktionen verfügt, wie z. B. das Einstellen von Zoomstufen und Fokus, sowie als dedizierte Auslösetaste für Fotos und Videos fungiert. Falls das so für die kommende iPhone-Generation umgesetzt wird, wird der neue Button die Kamera-Nutzererfahrung verbessern. Natürlich ist es schon möglich, die Aktionstaste so zu konfigurieren, dass sie mit der Kamera-App funktioniert.Der Kamerabuckel des iPhone 16 Pro, der mit Kamerasensoren, einem Mikrofon, einem Blitz und einem LiDAR-Modul ausgestattet ist, dürfte zudem voraussichtlich die gleiche Designsprache aufweisen, die zuerst bei den iPhone 11 Pro-Modellen auftauchte.Die iPhone 16-Familie wird für den September erwartet, dann hat Apple traditionell ein iPhone-Event eingeplant. Erst dann werden wir wissen, was an den ganzen Gerüchten wahr ist.