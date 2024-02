Apple iMessage bekommt "quantenresistente" PQ3-Verschlüsselung

Apple legt nun nach, was die Verschlüsselung von Nachrichten angeht, die mit iPhone , iPad oder Mac mit der Nachrichten-App (iMessage) versendet werden. Apple erweitert seinen Instant-Messaging-Dienst nun mit dem Post-Quantum-Kryptographieprotokoll namens PQ3.

Schutz vor Quantenangriffen

Zusammenfassung Apple verstärkt iMessage-Verschlüsselung mit PQ3

Neues Protokoll schützt vor Quantencomputer-Angriffen

iMessage-Nutzerbasis nahezu eine Milliarde Menschen

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung schützt Nutzerkommunikation

Quantencomputing bedroht aktuelle Verschlüsselungsstandards

Signal setzt bereits quantenresistente Algorithmen ein

PQ3 bietet laut Apple Level-3-Sicherheit gegen Quantenangriffe

Neuer Post-Quantum-Rekeying-Mechanismus in PQ3

Hybrides Modell kombiniert PQ3 mit bewährter ECC

Das hat der Konzern vor einigen Tagen bekannt gegeben und reagiert damit auf immer neue Angriffsmöglichkeiten von Ende-zu-Ende-Verschlüsselungen. PQ3 soll dabei vor sogenannten Quantenangriffen schützen.iMessage ist die Standard-Kommunikationsplattform auf iOS- und macOS-Betriebssystemen, mit einer Nutzerbasis von mittlerweile fast einer Milliarde Menschen. Eine der wichtigsten Funktionen von iMessage ist die Unterstützung von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (E2EE), um sicherzustellen, dass die Kommunikation zwischen Absender und Empfänger privat bleibt, selbst wenn ein Dritter den Datenverkehr abfängt.Das Quantencomputing bedroht allerdings die bestehenden Verschlüsselungsschemata, da dadurch mächtige Tools mit ungeheurer Rechenleistung gang und gäbe werden.Signal gehörte dabei zu einem der ersten Anbieter, der NIST-geprüfte quanten­resistente Algorithmen hinzugefügt hat, von denen aktuell noch angenommen wird, dass sie für mehrere Jahrzehnte sicher sein werden. Diese Maßnahme schützt sowohl den aktuellen Kommuni­kations­austausch als auch abgefangene Daten, die Dritte möglicher­weise über Jahre hinweg gespeichert haben und auf eine Entschlüsselungs­lösung warten.Apple erklärt, dass sein neues PQ3-Protokoll einen Schutz gegen Quantencomputer-Bedrohungen bietet, den das Unternehmen als Level-3-Sicherheit bezeichnet: "Mit einer kompromisslosen Verschlüsselung und umfassenden Abwehrmaßnahmen selbst gegen hochentwickelte Quantenangriffe ist PQ3 das erste Messaging-Protokoll, das das erreicht, was wir Level 3 Sicherheit nennen - es bietet einen Protokollschutz, der den aller anderen weitverbreiteten Messaging-Apps übertrifft", heißt es in der Ankündigung von Apple. "Nach unserem Wissen hat PQ3 die stärksten Sicherheitseigenschaften aller Messaging-Protokolle weltweit."Der neue Mechanismus erzeugt zu Beginn einer Konversation Schlüssel, auch wenn der Empfänger offline ist. Eine wichtige Neuerung in PQ3 ist der periodische Post-Quantum-Rekeying-Mechanismus. Dieser Mechanismus generiert regelmäßig neue quantenresistente Schlüssel und gewährleistet so ein Höchstmaß an Sicherheit bei möglichst geringer Beeinträchtigung der Nutzerfreundlichkeit.Apple tauscht die Elliptic Curve Cryptography (ECC) nicht gegen PQ3 ein, sondern implementiert ein hybrides Modell, das die beiden Protokolle kombiniert. Dadurch wird sichergestellt, dass PQ3 sowohl gegen bestehende Angriffe, für die sich ECC-Algorithmen als zuverlässig erwiesen haben, als auch gegen zukünftige Angreifer, die Quantencomputer einsetzen, robust bleibt.