Apple Vision Pro: Nutzer klagen über spontane Risse im Frontglas

Die Mixed-Reality-Brille von Apple ist seit Kurzem verfügbar und einige Nutzer haben diese bereits zurückgegeben, weil sie damit nicht klar­kommen bzw. keinen Mehrwert darin erkennen. Manche wünschen sich nun vermutlich, diese retourniert zu haben. Denn es gibt Risse.

Vision-Pro-Frontglas bricht ohne Fremdeinwirkung

Zusammenfassung Apple Mixed-Reality-Brille verursacht bei Nutzern Unmut

Risse im Frontglas der Brille ohne Fremdeinwirkung gemeldet

Nutzer spekulieren über Hitzeentwicklung beim Laden als Ursache

Anzahl der Schadensberichte bislang noch gering

Reparaturkosten hoch, besonders ohne AppleCare

Schäden fallen nicht unter herkömmliche Gewährleistung

Design ohne Ecken könnte bei Schäden eine Rolle spielen

Plötzliche Risse im Vision-Pro-Frontglas ohne jegliche Fremdeinwirkung: Darüber klagen mittlerweile mehrere Nutzer in sozialen Medien (via Apple Insider ). Alle versichern dabei, dass sie ihr Apple-Headset - etwa hier hier und hier auf Reddit - nicht fallen gelassen oder auf sonstige Weise unsachgemäß behandelt haben.Das liegt sicherlich auch daran, dass Apple versucht hat, ein Lifestyle- und Design-Produkt zu erschaffen: Apple Vision Pro hat keine Ecken und Kanten, Apple arbeitet mit maßgeschneiderten Teilen. Das besagte Frontglas besteht aus einer einzigen Scheibe, die auch als Linse für Tracking-Kameras zum Einsatz kommt.Zu den Rissen kommt es vor allem im Bereich der Nase, alle Redditoren gaben an, dass sie ihre Apple Vision Pro über Nacht an den Akku angeschlossen und gelagert haben. Einige Nutzer vermuten, dass die Cracks mit dem Wechsel der Temperatur zusammenhängen. Denn Ausdehnung ist bei Glas oftmals ein Problem bzw. die Ursache für solche Schäden. Einige Nutzer spekulieren dabei, dass sich Glas und Brille überhitzen, weil der Ladevorgang mit der Soft-Abdeckung und dem Umstand, dass die Vision Pro dabei im Reiseetui liegt, stattfand.Derzeit ist die Anzahl der Berichte zu derartigen Rissen noch überschaubar, es muss sich also erst zeigen, ob es sich dabei um Zufall oder den Beginn einer Häufung handelt. Es ist natürlich auch möglich, dass es sich dabei um einige Montagsgeräte handelt.Für Betroffene wird das jedenfalls nicht billig, vor allem dann, wenn sie kein AppleCare gebucht haben. Denn mit AppleCare kostet der Austausch der Frontscheibe einen Selbstbehalt von 300 Dollar, ohne muss man 800 Dollar bezahlen. Denn unter Gewährleistung, wie wir sie kennen, fällt der Schaden offenbar nicht.