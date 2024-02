Ambitionen gestrichen: Mercedes rudert bei E-Autos deutlich zurück

Vor drei Jahren hatte Mercedes den Anspruch formuliert, 2030 fast nur noch Elektroautos zu verkaufen. Jetzt nimmt das Unternehmen von diesen selbstgesteckten Zielen wieder Abstand. Zum Ende dieser Dekade werden 50 Prozent der verkauften Autos Verbrenner bleiben.

E wird attraktiver

Zusammenfassung Mercedes revidiert E-Auto-Ziele für 2030

2030 sollen noch 50% Verbrenner verkauft werden

Zielsetzung von 2021 wird abgeschwächt

"Marktbedingungen bestimmen den Wandel"

Anpassung der Fabriken für elektrisches Zeitalter

Batteriekosten sollen um über 30% sinken

Mercedes hatte 2021 mit einer ehrgeizigen Zielsetzung überrascht . Der Ausstieg aus der Produktion von Verbrenner-Modellen sollte bis 2030 fast abgeschlossen sein. Doch der Konzern hatte sich schon damals eine Hintertür offen gelassen: Wo erforderlich oder vom Markt verlangt, werde man weiter Benziner anbieten. Jetzt wendet sich der Konzern in einem neuen Bericht von den Elektro-Ambitionen ab.Ehrgeizige Zielen weichen darin dem Verweis auf klassische Marktdynamik: "Die Kunden und die Marktbedingungen werden das Tempo des Wandels bestimmen", so Mercedes in einem Bericht zu den Marktaussichten und erwarteten Entwicklungen beim Absatz. Man wolle in der Lage sein, "bis weit in die 2030er-Jahre" auf unterschiedliche Kundenbedürfnisse einzugehen.Nach der neuen Rechnung des Konzerns, wird der Absatz von Elektrofahrzeugen in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts "bis zu 50 % des Gesamtabsatzes" erreichen - hybride Antriebsformen mit Verbrenner-Anteil eingeschlossen. Das bedeutet im Umkehrschluss: 50 Prozent der Fahrzeuge werden nach diesen Annahmen noch mit traditionellem Antrieb versehen sein.Mercedes betont, dass man sich mit einer Umrüstung der Fabriken darauf vorbereitet, den "Übergang in ein rein elektrisches Zeitalter" zu schaffen. Dabei helfen soll unter anderem eine deutliche Reduktion der Produktionskosten. Demnach geht man davon aus, die Batteriekosten pro Kilowattstunde in den nächsten Jahren um mehr als 30 % senken zu können.