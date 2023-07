Mercedes: Deutsche Käufer stehen nicht mehr im Fokus der Entwicklung

Der süddeutsche Autohersteller Mercedes sieht seinen Heimatmarkt nicht mehr als Zentrum seiner Aktivitäten an. Der Konzern will international bei Elektroautos oben mitspielen und dafür ist Deutschland nicht gerade die beste Basis.

Modelle werden überarbeitet

Ziele verschoben

Stattdessen richtet sich der Fokus verstärkt auf China. Das Land stehe bei der Strategie im Elektrobereich "absolut im Zentrum", erklärte Konzernchef Ola Källenius gegenüber der Automobilwoche . Das ist wenig verwunderlich - immerhin handelt es sich hier um den größten Automarkt der Welt, der darüber hinaus eine extreme Dynamik bei der Elektrifizierung der Mobilität aufweist.Ein zentrales Element soll dabei eine Überarbeitung der Fahrzeugmodelle sein, die auf der MB.EA-Plattform basieren. Hierbei will sich Mercedes stärker an den Vorstellungen der chinesischen Kunden orientieren als bisher, führte der Manager aus. Parallel dazu wolle Mercedes seine Position an der technologischen Spitze möglichst nicht nur halten, sondern im besten Fall sogar noch ausbauen.China ist zweifellos der wegweisende Markt im Hinblick auf Elektromobilität. Während die deutschen Hersteller allerdings bei den Verbrennern noch oben mitspielten, kommen sie bei E-Autos nicht auf nennenswerte Marktanteile. Viel zu spät und wenig konsequent sind die hiesigen Autobauer auf die Elektro-Schiene aufgesprungen und haben nun massive Probleme, mit den chinesischen Anbietern und Tesla mitzuhalten.Im Mercedes-Management sieht man allerdings keinen Grund, den Markt kampflos aufzugeben. Stattdessen plant man ein deutlich stärkeres Engagement in dem Bereich. "Wir erhöhen den Einsatz", sagte Källenius gegenüber dem Handelsblatt (aktuelle Ausgabe). Das Unternehmen will dabei allerdings über Investitionen in die Entwicklung erfolgreich sein - und nicht, indem man sich auf einen Preiskampf mit Tesla einlässt.Klar ist allerdings, dass dies alles mehr Zeit braucht. Das ursprüngliche Ziel, bereits 2025 die Hälfte aller Autos mit Elektromotor zu verkaufen, wird kaum zu halten sein. Der Konzernchef orientiert sich nun auf einen Termin ein Jahr später.