Mercedes: Teaser auf die Einsteigerklasse, die das Model 3 schlagen soll

Mercedes fehlt noch ein E-Auto-Modell im Einstiegssegment. Jetzt deutet sich an, was das Unternehmen bald ins Rennen mit Modellen wie dem Tesla Model 3 schicken will. Neben einem ersten Bild, das die Silhouette zeigt, wurde ein Termin für die Vorstellung genannt.

Mercedes präsentiert Konzeptfahrzeug für Einstiegssegment

Zusammenfassung Mercedes präsentiert Konzeptfahrzeug mit neuem Design.

Ansatz: Nachfolger des neuen CLA .

Design des Autos soll Ergebnisse aus dem EQXX-Projekt enthalten.

Teaser zeigt Silhouette des Konzeptfahrzeugs mit weißer Lichtleiste.

Volles Design wird bei IAA 2023 in München präsentiert.

Unter der Marke EQ hat Mercedes in den letzten Jahren einige Elektroautos vorgestellt. Modelle wie die EQS Limousine, EQS SUV, EQB, EQE Limousine und EQE SUV sind aber alle im oberen Preissegment angesiedelt. Und so fragen sich Beobachter schon länger, was Mercedes in niedrigeren Preissegmenten gegen aktuelle Platzhirsche wie Tesla und sein Model 3 Unternehmen will. Die Antwort auf diese Frage wird der Konzern bei der IAA 2023 geben.Wie Mercedes ankündigte, wird man bei der diesjährigen Automobilmesse ein Konzeptfahrzeug zeigen, das einen Ausblick auf die künftig im Einstiegssegment zu erwartenden Modelle gibt. Autocar berichtet in diesem Zusammenhang, dass das Konzept eine Vorschau auf den lange erwarteten Nachfolger des neuen CLA sein wird. In die Gestaltung des Autos sollen dabei auch Ergebnisse aus dem Mercedes EQXX-Projekt einfließen - einem ultraeffizienten E-Auto-Prototyp mit bis zu 1200 Kilometer Reichweite.Offiziell ist Mercedes zu diesem Zeitpunkt allerdings nur bereit, eine kleine Vorschau auf das kommende Design zu gewähren. Im Rahmen der Mitteilung teilt das Unternehmen einen Teaser (siehe Bild oben), der die Silhouette des Konzeptfahrzeugs in der Seitenansicht zeigt. Besonders auffällig ist eine weiße Lichtleiste, die um das gesamte Auto zu laufen scheint. Einen vollen Blick auf das Design wird man dann vom 5. bis 10. September bei der IAA in München werfen können.